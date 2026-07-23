Abiertas las inscripciones para la 10KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo que se celebrará el 18 de octubre

Cartel de la carrera 10KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo que se celebrará en León el próximo día 18 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La carrera 10KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo que se celebrará en León el próximo día 18 de octubre prepara su decimoquinta edición con la apertura de las inscripciones, cuyo plazo se extenderá hasta el día 13 de octubre a las 24.00 horas o hasta completar el cupo de 1.600 dorsales.

Esta prueba ya consolidada en el calendario deportivo de León está organizada por el Club Sprint Atletismo León, la Delegación Leonesa de Atletismo y el Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Deportes.

Al igual que en ediciones anteriores, la 10KM discurrirá por un circuito urbano homologado por la Real Federación Española de Atletismo por el centro de la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las inscripciones se pueden formalizar a través de la página web de la carrera hasta el próximo 13 de octubre a las 24.00 horas o de forma presencial desde el 8 de septiembre hasta el 13 de octubre en Deportes Kamariny (en la calle El Carmen, 9), en horario comercial de lunes a viernes y los sábados de 11.30 a 14.00 horas. Además, también se podrán realizar en el Centro Comercial León Plaza en horario comercial de lunes a viernes y los sábados, domingos y festivos de 9.00 a 14.00 horas.

Además de la prueba 'reina' de 10 kilómetros, el evento contará con una carrera popular no competitiva de dos kilómetros con 3.000 dorsales y otra competitiva para jóvenes atletas de menos de 18 años, también de dos kilómetros con 200 dorsales.

En total, cerca de 4.000 corredores tomarán las calles de León en esta nueva edición de la 10KM, con salida en el paseo del Parque, a la altura del Estadio Hispánico, y meta en la plaza de la Catedral.