Abiertas las inscripciones para la Pucela Sansil que aspira a superar los más de 4.000 inscritos del año pasado

Abiertas las inscripciones para la Pucela Sansil que aspira a superar los 4.000 inscritos de 2025 - PUCELA SANSIL

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carrera popular de fin de año organizada por el Ayuntamiento de Valladolid ha abierto las inscripciones de una edición que se celebrará el domingo 28 de diciembre y aspira a superar los 4.000 inscritos del año pasado.

La cita volverá a reunir a miles de corredores en una jornada para todas las edades marcada por el deporte, el humor y el espíritu festivo que caracteriza a la ciudad en esas fechas, según han destacado los organizadores del evento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La carrera, de seis kilómetros de recorrido, tendrá su salida y llegada en la Cúpula del Milenio, punto neurálgico del evento y epicentro del ambiente previo y posterior a la prueba.

Desde allí, los participantes recorrerán algunas de las principales calles de Valladolid y disfrutarán del ambiente navideño que llenará de color y música el trazado urbano.

Además, también volverá a haber recorridos infantiles, adaptados a varios rangos de edades, para que también los más pequeños formen parte de este gran día.

Los organizadores han destacado que tras el gran "éxito" de su primera edición, en la que participaron más de 4.000 personas, la Pucela Sansil 2025 aspira a superar esa cifra y a consolidarse como una de las carreras populares más queridas del calendario deportivo vallisoletano y regional.

Las inscripciones están ya abiertas a un precio de 6,5 euros, y podrán realizarse a través de su página web www.pucelasansil.com, mientras que los niños tendrán medalla conmemorativa y la inscripción costará 2 euros que irán destinados a una causa solidaria.

La prueba volverá a animar a todos los corredores a disfrazarse y dar un toque de humor a la última carrera del año, en la que habrá premios para los mejores disfraces, tanto individuales como colectivos, que contribuirán a reforzar el ambiente lúdico y familiar que distingue a esta cita.