Abierto hasta el 6 de noviembre el plazo para inscribirse al Máster en Pensamiento y Creación Escénica de Esadcyl

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha abierto hasta el 6 de noviembre el plazo de inscripción para la octava edición del Máster Oficial en Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea que imparte la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (Esadcyl).

El programa de posgrado tiene una oferta de 15 plazas, será presencial y se desarrollará entre enero y noviembre del próximo año en las instalaciones del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

El Máster tiene como objetivo fundamental formar a futuros artistas en el desarrollo de metodologías y formas personales de concebir la escena, todo ello con un equipo docente heterogéneo que reúne a profesionales de acreditada proyección como las coreógrafas Luz Arcas, María Cabeza de Vaca y Paz Rojo; el dramaturgo y teórico de la danza Roberto Fratini, la poeta Ángela Segovia y el autor teatral italiano Davide Carnevali.

También forman parte del profesorado el poeta, hebraísta y traductor Manuel Forcano; el escritor, ensayista y filósofo Santiago Alba Rico; el filósofo José Manuel Chillón; el crítico de arte Fernando Castro Flórez; la artista mexicana Shaday Larios, el compositor musical Fran Cabeza de Vaca y los creadores Tanya Beyeler y Pablo Gisbert, fundadores del proyecto escénico El Conde de Torrefiel, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, completan la nómina de docentes el dramaturgo Javier Hernando, componente de Los Bárbaros; el músico Nilo Gallego; el creador sonoro Óscar Bueno; la antropóloga, ingeniera y especialista en ecología y economía social Yayo Herrero; la directora de escena Lucía Carballal; la artista, docente e investigadora en Bellas Artes Carla Boserman; el arquitecto y escultor Alberto Odériz, el artista Rafael Sánchez-Mateos y la escenógrafa Elisabet Castells.

El programa se estructura en seminarios y sesiones magistrales que ofrecen un completo módulo de prácticas externas y brinda al alumnado la oportunidad de participar en una residencia artística que se concibe en formato de laboratorio y se celebra cada curso en un municipio del medio rural de Castilla y León.

Los alumnos interesados en cursar esta nueva edición del Máster, único título oficial de posgrado que imparte una escuela de arte dramático en España, podrán formalizar su candidatura hasta el próximo 6 de noviembre en la web de la Esadcyl , donde podrán descargar el formulario de preinscripción.

SEMINARIO 'DRAMATURGIAS DEL COLOR'

Antes de dar comienzo al Máster, las instalaciones de la Esadcyl acogerán los días 28 y 29 de octubre la celebración del seminario 'Dramaturgias del color', a cargo de la reconocida directora de escena, escenógrafa de teatro y ópera y dramaturga Marta Pazos.

El taller abordará los distintos factores que actúan en la plástica escénica con casos prácticos y la artista compartirá con los asistentes su metodología y sus referentes pictóricos a la hora de componer la escena, así como su particular viaje por aquellas paletas que han inundado sus obras y en las que el color ha sido siempre un elemento protagonista.

Más información en la página web de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León