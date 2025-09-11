Abierto el plazo de inscripción para el Programa Interuniversitario de la Experiencia del curso 25/26 en la UCAV

ÁVILA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha abierto el plazo de inscripción para el Programa Interuniversitario de la Experiencia del curso 2025/2026, que se impartirá en la localidad abulense de Arévalo.

La UCAV ha recordado que se trata de una actividad dirigida a mayores de 55 años que promueve el acceso a la cultura y la ciencia, el crecimiento personal, las relaciones sociales y las actitudes solidarias.

En esta edición del Programa se impartirán las asignaturas "Arte" y "Ciencia y Tecnología", con una carga lectiva de 23 horas cada una, y el itinerario "Cultura, Ciencia y Sociedad", de 48 horas.

El plazo de matriculación está abierto hasta el 31 de octubre en el Centro de Día de Personas Mayores, en Arévalo y la matrícula se financiará con la cuota de los alumnos y con la ayuda de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

Las clases comenzarán el día 6 de octubre y se desarrollarán en el Centro Comarcal de Adultos de Arévalo en horario de 17:30 a 19:30, los lunes y miércoles. La inauguración del curso, que se celebrará en el mismo lugar, será el día 1 de octubre a las 17:30.