Abril "extremadamente cálido" con una anomalía de 3,9º y "seco" con un déficit del 22%

Mapa difundido por la Aemet sobre el resumen del carácter de la temperatura registrado en CyL el pasado mes - AEMET_CYL

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes se abril "extremadamente cálido" con una anomalía de 3,9 grados centígrados respecto al valor medio de un cuarto mes del año, según los primeros datos difundidos por Aemet.

Además, abril de 2026 fue un mes "seco" ya que concluyó con un déficit de precipitaciones del 22 por ciento respecto al valor medio para este periodo del año.