La abstención de Vox en CyL permite reprobar al titular de Medio ambiente por la gestión de los incendios

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La abstención del Grupo Parlamentario Vox ha permitido sacar adelante una PNL del Grupo Socialista apoyada por el resto de la oposición y rechazada por el PP y por los dos procuradores no adscritos para reprobar al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la "catastrófica gestión" y la "calamitosa coordinación" de los incendios forestales de este verano mientras que el PP ha defendido que el consejero ha trabajado "con rigor y eficacia".

"Le pese a quien le pese, Juan Carlos Suárez-Quiñones es un consejero válido", ha aseverado en concreto el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, que ha acusado al PSOE de utilizar una tragedia de carácter nacional para hacer política y de haber emprendido una "cacería política" contra el consejero de Medio Ambiente para "colgarse un trofeo".

"Quieren la cabeza de un consejero válido que ha demostrado compromiso y capacidad, que ha estado al frente de una situación límite, extraordinaria, fuera de la capacidad de extinción y que, además, cuenta con el apoyo del Grupo Popular y del presidente de la Junta", ha sentenciado el 'popular' que ha parafraseado a Alfonso Fernández Mañueco cuando afirmó que el consejero ha trabajado "con rigor y eficacia" en la lucha contra los incendios y que cuenta con toda su confianza.

Gavilanes ha reiterado que Suárez-Quiñones es un consejero "comprometido y eficaz" y ha rechazado la reprobación por "injusta, oportunista y torticera". "Hoy aquí quedamos todos retratados y a algunos les pasará factura", ha advertido por su parte la procuradora proponente de la reprobación, Nuria Rubio, que ha ironizado sobre el "papelón muy complicado" de los procuradores del PP por León en su defensa del consejero.

"León está empapelado entero con la cara del señor Quiñones pidiendo su dimisión con la cara del señor Mañueco", ha asegurado Rubio que ha sentenciado que la gente está "muy harta y muy cansada" de lo que ha pasado este verano por lo que ha defendido que la petición de reprobación de Suárez-Quiñones es "lo mínimo" que se puede exigir en las Cortes "por respeto a las familias desalojadas, por justicia a quienes se jugaron la vida en la extinción y por la dignidad de esta tierra".

Nuria Rubio ha cargado contra la gestión del "consejero que se cree intocable", ha ironizado, y al que ha afeado una vez más que fuese "de comilona al Ventorro de Gijón" cuando la gente luchaba contra el fuego y haber permanecido 28 días callado mientras se quemaba Castilla y León.

Por su parte, el procurador de Vox Ignacio Sicilia ha argumentado que reprobar al consejero de Medio Ambiente "no vale para nada" desde el convencimiento de que es una fórmula "desvirtuada" y "un paripé" después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, haya ligado ya el resto de la legislatura al consejero.

"Llegan tarde y mal", ha reprochado Sicilia que ha advertido al PSOE de que no está para reprobar a nadie tras lo que ha defendido que lo verdaderamente efectivo y cuando los políticos reaccionan realmente es cuando se les lleva al juzgado. "Ahí es donde se ponen atentos y ese es el trabajo que ha hecho Vox", ha reivindicado para recordar que los de Santiago Abascal han presentado una demanda para depurar las responsabilidades por el incumplimiento de riesgos laborales y de prevención por las muertes acaecidas en Castilla y León.

Por su parte, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha dado el visto bueno a la petición de reprobación desde el convencimiento de que "se queda corta" porque tendría que haber habido una dimisión o un cese por una "catastrófica gestión" y una "calamitosa coordinación" de la que no ha hecho "la más mínima autocrítica" y tras la que después de 28 días "desaparecido" ayer intentó "repartir culpas" al hablar en plural y afirmar "no llegamos".

"¿Pero cómo tienen ustedes el cuajo y la cara dura de intentar ahora repartir las culpas de la gestión que es única y exclusivamente competencia de ustedes?", ha preguntado el de Unidas-Podemos que ha apuntado a que el PP mantiene a Suárez-Quiñones porque es "un extraordinario jurista y un magnífico juez" que puede ayudar a tapar las "tropelías" del PP.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, también ha refrendado la petición de reprobación de Suárez-Quiñones al que ha explicado que "por dignidad" tendría que haber dimitido ya. "Se lo dije una ocasión y se lo vuelvo a decir ahora, yo en su situación no estaría en estos momentos sentado donde usted está sentado", ha asegurado el leonesista que ha lamentado por otro lado que PP y Vox se hayan opuesto a la creación de una comisión de investigación sobre los incendios.

Luis Mariano Santos se ha referido al consejero como "una toalla" del presidente de la Junta para tapar una vía de agua.

También ha apoyado la reprobación el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, que ha advertido no obstante de que, más allá del cambio en el nombre del titular de la Consejería, se necesita un "cambio urgente" en las políticas de prevención, medios, despoblación, profesionalización de todo el personal implicado en el sector "y una atención contundente y continuada antes, durante y después de los incendios".

Finalmente, Francisco Igea ha reprochado la ausencia de mención, de medalla o de reconocimiento del consejero a los voluntarios que fallecieron intentando apagar las llamas. "Usted es un sinvergüenza, incapaz de mirar a los ojos ni a las víctimas ni a las víctimas. Y el responsable máximo es usted, señor Mañueco", ha sentenciado.

El procurador no adscrito Javier Teira ha justificado su voto en contra y de su compañera (ambos pertenecían a Vox) Ana Rosa Hernando, en el matiz de "estigmatización personal" y de "ataque a la reputación personal" que tiene la reprobación, aunque la gestión pueda ser criticable o "discutible". Teira ha defendido que la sociedad necesita reformas, "audacia" en la legislación pero también "concordia y paz" y no "caer en el ataque personal o en la estigmatización de personas".