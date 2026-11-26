SALAMANCA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha absuelto a un hombre que se enfrentaba a una petición de seis años de prisión por un delito de lesiones agravadas tras una agresión ocurrida en enero de 2024 en las inmediaciones del club El Sol, en la localidad salmantina de Pedrosillo el Ralo.

El tribunal considera que no ha quedado acreditado con la certeza exigida en el proceso penal que fuera el autor de los hechos, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La víctima acudió al establecimiento junto a otra persona durante la madrugada del 27 de enero de 2024 y tras abandonar el local, sin abonar las consumiciones, se produjo un incidente en el exterior durante el cual la víctima, que tiene acreditada una discapacidad del 95 por ciento, recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente por parte de una persona que no ha podido ser identificada.

El acusado, con antecedentes penales por un delito contra la salud pública con pena de prisión pendiente de cumplimiento, era empleado del local, pero solo está probado que les recriminara su conducta.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad que requirieron asistencia hospitalaria y varias intervenciones quirúrgicas.

La resolución judicial detalla que padeció un traumatismo craneoencefálico severo, además de otras lesiones intracraneales, y que las secuelas derivadas de los hechos siguen presentes.

La Fiscalía atribuyó la agresión al acusado y solicitó una condena de seis años de prisión, además de una indemnización para la víctima.

Sin embargo, la Audiencia concluye que las pruebas practicadas durante el juicio no permiten establecer de forma concluyente que fuera él quien propinó el golpe.

El tribunal, por tanto, ha considerado acreditado que la víctima fue golpeada con un objeto contundente, pero no que el acusado fuera el responsable.

Los magistrados destacan que no existe una identificación directa del autor de la agresión y que ninguno de los presentes llegó a ver quién golpeó a la víctima.

La sentencia analiza los testimonios prestados durante la instrucción y en la vista oral y concluye que los indicios existentes no alcanzan la fuerza suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, motivo por el que la Audiencia Provincial ha acordado la absolución del acusado y declara de oficio las costas procesales.

La resolución recuerda que, ante la persistencia de dudas sobre la autoría de los hechos, debe aplicarse el principio de presunción de inocencia