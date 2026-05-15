Abuelto en Salamanca por falta de pruebas un hombre acusado de agredir sexualmente a dos menores

SALAMANCA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado una sentencia absolutoria para un hombre de 42 años acusado de dos presuntos delitos continuados de agresión sexual a dos menores, de ocho y once años de edad, que eran familiares de su pareja sentimental.

El tribunal considera que no se ha practicado una prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia del procesado, por lo que ha aplicado el principio jurídico 'in dubio pro reo' ante la existencia de una duda razonable sobre la realidad de los hechos denunciados.

La resolución judicial, según una información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press, detalla que la acusación se basaba en el testimonio de las dos niñas, quienes relataron hasta cinco episodios de tocamientos y actos de carácter sexual supuestamente ocurridos durante el año 2023 en domicilios de Salamanca y una localidad de la provincia.

Sin embargo, la Sala subraya que, aunque no se puede negar credibilidad al relato de las víctimas, han concurrido notables imprecisiones en sus declaraciones y una ausencia total de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que respalden las incriminaciones.

En el ámbito pericial, el tribunal destaca que los análisis biológicos realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses no detectaron restos de ADN ni de saliva del acusado en las muestras tomadas a la mayor de las menores. Asimismo, los informes del equipo psicosocial concluyen que no era posible determinar la validez del testimonio de las niñas debido a que habían referido los hechos en múltiples ocasiones durante sus tratamientos psicológicos previos a la exploración judicial.

Por su parte, la defensa del procesado ha aportado pruebas testificales y documentales que han avalado la versión de los hechos ofrecida por el acusado, quien ha negado rotundamente las imputaciones durante todo el proceso. Dos testigos imparciales han asegurado que el hombre no se quedó a solas con las menores en las fechas señaladas en la denuncia, coincidiendo además con registros laborales que confirmaban la presencia de otras personas en el domicilio o la ausencia de la pareja del acusado por motivos de trabajo.

Finalmente, los magistrados advierten de que la sintomatología de ansiedad y los intentos autolíticos previos de la menor de once años no pueden vincularse necesariamente a una agresión sexual, dado que ya presentaba cuadros depresivos antes de los hechos denunciados.

Por todo ello, la Audiencia ha decretado la libre absolución del encausado y ha declarado de oficio las costas procesales, recordando que contra esta resolución cabe interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.