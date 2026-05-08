La abulense Silvia López asumirá el cargo de concejala en el Grupo Municipal de Por Ávila. - POR ÁVILA

ÁVILA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Por Ávila en el Ayuntamiento de la capital abulense contará con Silvia López como nueva concejala a partir de su toma de posesión, que se prevé se produzca, siguiendo los cauces y plazos correspondientes, en el pleno del mes junio.

Nacida en Ávila en 2002 y con 23 años, Silvia López es la pequeña de dos hermanos, estudió en el CEIP El Pradillo y el IES Vasco de la Zarza y ha realizado estudios en Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad de Burgos (UBU).

Monitora de natación, salvamento y socorrismo e instalaciones acuáticas, Silvia López integró con el número 13 la candidatura de Por Ávila en las elecciones municipales de 2023, en las que esta formación política revalidó la confianza de los abulenses para continuar al frente del Ayuntamiento de la ciudad.