Un accidente deja dos heridos y provoca un derrame de combustible en Aldeanueva de Figueroa (Salamanca)

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SALAMANCA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la carretera SA-605, a la altura del kilómetro 20, en Aldeanueva de Figueroa (Salamanca), donde además se ha producido un derrame de combustible procedente del depósito de un camión, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 13.49 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada que alertaba del accidente e informaba de que había dos personas heridas, ocupantes del turismo, que estaban conscientes y parecían no poder abandonar el vehículo por su propio pie.

El 112 de Castilla y León ha avisado del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Los Bomberos, una vez en el lugar, han confirmado que los dos heridos no se encontraban atrapados en el turismo, aunque han permanecido en la zona para colaborar en la intervención ante el derrame de combustible del depósito del camión.