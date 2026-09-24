Fallece un operario de grúa en el accidente que mantiene cortada la A-67 en Aguilar (Palencia)

PALENCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Palencia ha confirmado la muerte de un operario de grúa en el accidente que mantiene cortada la A-67 a la altura de Aguilar (Palencia) y en el que se ha visto involucrado también un camión.

Precisamente ha sido el vuelco de este último el que ha alcanzado al operario que, en esos momentos, estaba realizando labores de retirada de otro vehículo en la vía. Además, hay otra persona que permanece atrapada y está pendiente de valoración.

La vía se encuentra cortada en ambos carriles en sentido Santander. Los hechos se han producido a las 18.04 horas, momento en el 1-1-2 ha dado aviso a Guardia Civil de tráfico, Policía Local de Aguilar de Campoo, a Bomberos de Diputación y a Emergencias sanitarias -Sacyl.

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