Un accidente múltiple obliga a cortar la A-1 en Honrubia de la Cuesta (Segovia) en sentido Burgos

SEGOVIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente múltiple que se ha registrado en el kilómetro 139 de la A-1, a la altura de la localidad segoviana de Honrubia de la Cuesta, ha obligado a cortar la vía en sentido creciente de la circulación hacia Burgos.

El sinistro ha tenido lugar en torno a las 18.32 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido un aviso que alertaba de una colisión en cadena en la mencionada carretera.

No obstante, aún no se puede precisar el número de vehículos implicados o si ha habido heridos, según ha informado el Centro de Emergencias 112.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Segovia y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos, y también al Centro Coordinador de Emergencias.