Un accidente y obras complican la circulación en la A-62 en Zaratán (Valladolid) este viernes

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El accidente entre dos turismos en la A-62, a su paso por Zaratán (Valladolid) y las obras en el enlace con la VA-20 complican este viernes la circulación en la autovía, en sentido Salamanca, unas horas antes del inicio de la 'Operación Salida' de Semana Santa, con más de cuatro kilómetros de retención pasado el mediodía.

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa en su web de incidencias en la circulación de que a las 12.22 horas había retención o congestión a causa de obras en la autovía A-62 a su paso por Zaratán, entre los puntos kilométricos 126 a 130,6, en sentido a Salamanca.

En ese mismo tramo, el kilómetro 128, se ha producido un accidente de circulación minutos antes de las 11.07 horas, cuando se ha producido un choque por alcance de dos turismos, por lo que se ha solicitado asistencia para una mujer de 81 años con dolor en el pecho.

Se trasladó la información a Guardia Civil de tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias, Sacyl.