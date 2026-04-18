Un accidente de tráfico impide la actuación de una compañía en el Decus Romae de Segovia

SEGOVIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de circulación ocurrido en la autopista AP-6 durante la tarde del viernes impedirá la actuación de la compañía Antiqva Clio en el marco de las actividades de la tercera edición de Decus Romae que ha comenzado este fin de semana con la celebración del mercado romano, en la avenida de Padre Claret bajo organización de la asociación Fecose y el Ayuntamiento de Segovia a través de la Empresa Municipal de Turismo (EMT).

El accidente, en el que varios de los miembros de la compañía han sufrido diferentes lesiones, impedirá la actuación de la compañía contratada por la EMT, que en esta ocasión se centraba en la representación en plena calle de escenas de costumbres y vida cotidiana de los romanos de los siglos I y II de nuestra Era.

El Ayuntamiento de Segovia y la EMT han lamentado el accidente sufrido por los miembros de la compañía, a los que desean una pronta recuperación, según un comunicado que el Consistorio ha difundido a los medios.

No obstante, se mantienen el resto de actividades de animación y divulgación programadas para estos días y Decus Romae continúa tras la "excelente" acogida de público registrada este viernes, primera jornada de actividad de la recreación del mercado romano, en el que se han montado 20 paradas comerciales, once de las cuales están gestionadas por artesanos segovianos.

Se espera que la mayor afluencia de público en esta propuesta de difusión cultural, divulgación del pasado romano de la ciudad y dinamización económica se produzca a lo largo de este sábado y mañana, domingo.

CONFERENCIAS Y VISITAS GUIADAS

La programación de Decus Romae se completa con una cuidada selección de visitas guiadas que permiten profundizar en el conocimiento del legado romano de Segovia desde diferentes perspectivas.

Entre ellas destacan 'El azud del Acueducto', centrada en el sistema hidráulico que hacía posible el funcionamiento del monumento; 'El Acueducto y el desarenador de San Gabriel', que ofrece una mirada técnica y patrimonial a elementos menos conocidos pero fundamentales; y el 'Paseo arqueológico por las murallas de Segovia', un recorrido interpretativo que conecta distintas etapas históricas de la ciudad con especial atención a su pasado romano.

El ciclo de conferencias programadas para los días 20y 21 de abril en el Museo de Segovia (cakle del Socorro, 11) , constituye otro de los ejes clave de la programación, con la participación de expertos que abordarán distintos aspectos del mundo romano y su huella en Segovia.

Estas sesiones permitirán profundizar en cuestiones históricas, arqueológicas y culturales, ofreciendo un espacio de reflexión y aprendizaje para quienes deseen ampliar su conocimiento más allá de las actividades al aire libre.