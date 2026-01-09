ACECALE estrena la APP móvil 'CeliacosCyL' para mejorar el servicio que presta al 2 por ciento de la población de CyL

VALLADOLID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Celíaca de Castilla y León (ACECALE), que desde hace treinta años trabaja por mejorar la salud, la calidad de vida y la integración social de las personas celíacas y sensibles al gluten en la región, estrena una nueva aplicación (APP) con el fin de mejorar el servicio que presta a ese 2 por ciento de la población castellanoleonesa.

Para lograr estos objetivos encaminados a la normalización de los pacientes, ACECALE proporciona apoyo directo a las personas celiacas y sus familiares, desarrolla campañas de difusión, concienciación y seguridad alimentaria, imparte formación a entidades y profesionales de diferentes ámbitos y trabaja en contacto permanente con profesionales de la salud para fomentar el conocimiento de la enfermedad y la mejora de la calidad de vida del colectivo celiaco.

Teniendo en cuenta el importante papel que asumen las nuevas tecnologías en la sociedad actual y la necesidad de fomentar un uso de las herramientas digitales de forma responsable entre la población, ACECALE ha puesto en marcha un nuevo instrumento de apoyo para los pacientes diagnosticados de enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca, la App móvil "CeliacosCyL" disponible en ios y android, que podrá descargarse tanto en Google play como en Apple store a partir del 8 de enero de 2026.

La App será gratuita y se la podrán descargar todas aquellas personas interesadas en conocer las últimas novedades sobre la entidad, pero además, pone a disposición de todos los usuarios contenidos específicos acordes al perfil de los mismos, pues las personas asociadas podrán acceder a contenidos exclusivos de apoyo dentro de la plataforma de Apoyo a Familias y las personas no asociadas podrán gestionar su alta en la entidad, conocer las novedades y participar en Recescyl, primer Registro interactivo de pacientes celíacos y sensibles al gluten de Castilla y León.

La herramienta incorpora, además, un buscador de establecimientos participantes en el Proyecto de Restauración para que quienes deseen salir a comer fuera de casa puedan disfrutar de una experiencia gastronómica segura y sin contratiempos. Celiacos CyL nace como un recurso de apoyo para los pacientes que, desde 2026, con su puesta en marcha, irá mejorando e incorporando nuevas funcionalidades para hacer la vida de estos pacientes, al menos, un poquito más fácil.