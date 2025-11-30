ACOR celebrará el martes la Asamblea de Delegados que votará las cuentas 2024/2025 con 2,5 millones en negativo

Archivo - Arranca la campaña remolachera en ACOR, que prevé molturar 1.100.000 toneladas recogidas en 10.000 hectáreas . - ACOR - Archivo

VALLADOLID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa vallisoletana ACOR celebrará este martes, 2 de diciembre, la Asamblea General de Delegados en las instalaciones de Olmedo en la que se someterán a votación las cuentas del ejercicio 2024/2025 que cerró con un resultado negativo de 2,5 millones de euros después de cinco años de beneficios --13 millones en la campaña anterior--.

ACOR ha asegurado que el Consejo Rector trabaja para asentar los negocios naturales y para rebajar los costes de producción con el objetivo de ser competitivos con las azucareras de Europa y ha destacado al respecto la "inyección económica" que recibirá la cooperativa por el "notable" ahorro energético generado por el proyecto de secado de pulpa al sol.

La cooperativa vallisoletana ha obtenido el reconocimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la mayor actuación de ahorro energético en Castilla y León y ha recibido el dictamen favorable para la emisión de 155.972.050 Certificados de Ahorro Energético (CAE), equivalente al consumo energético anual de todos los hogares de la ciudad de Soria.

"Toca mirar hacia adelante con optimismo", asegura ACOR en el editorial de su revista de noviembre en el que insiste en que los primeros datos de la campaña 2025-2026 indican que será una campaña "normal" en polarización --riqueza de 17,5 grados, uno más que en la anterior-- y en rendimientos que servirán para reforzar la confianza en el cultivo tras varios ejercicios condicionados por la meteorología y la sanidad del cultivo.

La campaña remolachera 2025-2026 comenzó el pasado 20 de octubre con la previsión de molturar la producción procedente de 9.995 hectáreas contratadas por los socios de la cooperativa, la mayor parte en Valladolid (3.109), Burgos (1.350), León (1.182) y Palencia (1.001) con el resto por debajo del millar: Ávila (991), Zamora (601), Salamanca (566), Álava (519), Segovia (462) y Soria (214). De mantenerse estos datos, ACOR espera superar el millón de toneladas de remolacha.

Los delegados que asistirán a la Asamblea General Ordinaria del 2 de diciembre han sido elegidos en las juntas preparatorias para analizar el ejercicio 2024-2025 celebradas en Olmedo y Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y Magaz de Pisuerga (Palencia) para los 3.031 socios convocados.

ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA 24/25

Por su parte, el presidente de ACOR, Jesús Posadas, ha basado el mal dato de las cuentas 2024/2025 en el desplome del 33,6 por ciento del precio del azúcar en el mercado internacional --pasó de 807 euros por tonelada en junio de 2024 a 536 euros el mismo mes de 2025-- y ha recordado que la cooperativa vallisoletana no ha trasladado ese descenso a sus socios, puesto la reducción del precio de la remolacha fue del 18 por ciento, casi la mitad --de 75 a 61 euros--.

En sentido, ha incidido en que el Consejo Rector ha optado por proteger la rentabilidad del socio y por apostar por el sector remolachero "en un momento crítico para todos los cultivos de regadío". A esto ha sumado el "papel clave" de las empresas participadas por ACOR, especialmente el negocio del aceite, que han ayudado a "frenar el golpe" --la planta de Tratamientos y Oleaginosas (PTAO) molturó 158.000 toneladas, 1.000 más que el año pasado con unos precios "más altos" para los socios de ACOR--.

Además, y según las cifras aprobadas por el Consejo Rector de ACOR el pasado 24 de septiembre, la cifra de negocio del grupo ha sido de 402 millones de euros, un 10 por ciento más que en el periodo anterior. La cooperativa vallisoletana ha alcanzado además un resultado de explotación negativo de 5,4 millones de euros y un EBITDA positivo de 2,2 millones de euros.

ACOR recibió un total de 1.037.000 toneladas de remolacha física, un 7,4 por ciento más que la campaña anterior, aunque los rendimientos agrarios fueron bajos --polarización 16,1 grados y un rendimiento de 86 toneladas por hectárea de remolacha tipo--, situación que se repite por segundo año consecutivo.

La cooperativa vallisoletana ha recordado que se trató de una remolacha "de mala calidad, frágil y con gran cantidad de no azúcares", que impidió un desarrollo óptimo del proceso fabril.

En total, la molturación de la campaña 2024/2025 se llevó a cabo en 124 días y sin cierres temporales como sucedió en la 2022/2023 y la 2023/2024 y el ritmo de molturación se incrementó en 1.000 toneladas diarias "lo que permitió mejorar los rendimientos de azúcar y de consumo energético en fábrica".