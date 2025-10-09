Acordados los servicios mínimos en la Junta de CyL para la jornada de huelga general del 15 octubre

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha garantizado hoy la prestación de los servicios que son esenciales para los ciudadanos, atendiendo al interés general y a las obligaciones de los poderes públicos para velar por esos intereses durante la huelga general prevista para el próximo día 15 de octubre.

Diferentes organizaciones sindicales han convocado huelga general para ese día que afecta a la totalidad de los trabajadores de todas las empresas privadas y organismos públicos de España. Así lo comunicó la Dirección General de Trabajo a la Dirección General de Función Pública de la Junta de Castilla y León, tras preaviso de los sindicatos al Ministerio de Trabajo en tiempo y forma los días 29 de septiembre y 3 de octubre.

En consecuencia, ante el anuncio de huelga, la Junta ve imprescindible adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, de modo que, sin coartar los derechos individuales, se atienda al interés general para fijar los servicios mínimos, es decir, aquellos cuya ausencia o insuficiente prestación supongan o puedan llegar a suponer un riesgo para la vida y la salud, la integridad y la seguridad de las personas.

Por este motivo, las consejerías y los organismos autónomos de la Junta de Castilla y León han fijado unos servicios mínimos para la Administración General, entes públicos y empresas que prestan servicios para la Administración. Dichos servicios mínimos están incorporados como Anexos a los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de hoy, y serán publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León de mañana, viernes 10 de octubre.