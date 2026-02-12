La actividad de la Clínica Universitaria de la UEMC crece un 42% tras alcanzar los 8.800 tratamientos en 2025

Sala de sillones del Área de Odontología de la Clínica Universitaria de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. - UEMC

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Clínica Universitaria de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid cerró el 2025 con más de 8.800 tratamientos odontológicos realizados, lo que supone un incremento del 42 por ciento respecto al ejercicio anterior.

La UEMC ha informado en un comunicado recogido por Europa Press de que el centro ha consolidado su papel como espacio de "referencia" en la atención bucodental y en la formación práctica de futuros profesionales del sector.

El Área de Odontología ha prestado asistencia a cerca de 8.000 pacientes, de los cuales 916 acudieron por primera vez a la Clínica Universitaria UEMC el pasado año, reflejo de la "confianza creciente" de la ciudadanía en este servicio, caracterizado por la "calidad asistencial y la accesibilidad" según subraya la universidad.

En cuanto a los tratamientos, la odontología conservadora ha sido la que ha concentrado un mayor volumen de actividad, con 2.198 intervenciones, entre las que se incluyen obturaciones, endodoncias y reconstrucciones.

En el ámbito de la implantología y la rehabilitación oral, se han colocado más de 420 implantes y realizado más de 600 prótesis fijas de cerámica sobre dientes e implantes, además de unas 170 prótesis, lo que evidencia el alto nivel técnico de los tratamientos ofrecidos.

La periodoncia ha registrado también una intensa actividad, con 1.050 tratamientos, que abarcan desde higienes y curetajes hasta cirugías periodontales.

En el área de odontopediatría, se han llevado a cabo 530 tratamientos preventivos en 156 pacientes pediátricos, que reafirma la importancia de la prevención y el cuidado bucodental desde edades tempranas. Asimismo, se han realizado más de 40 tratamientos de estética dental, como carillas, blanqueamientos e incrustaciones.