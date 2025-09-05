Las actividades de las Ferias y Fiestas de Salamanca arrancan este sábado con la orquesta 'La Fórmula'

La orquesta 'La Fórmula' da el pistoletazo de salida este sábado a las Ferias y Fiestas de Salamanca - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las actividades programadas por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega arrancan este sábado con la orquesta 'La Fórmula'.

La actuación de la orquesta dará comienzo a las 22.00 horas, en la Plaza de la Concordia, y contará con un elenco de dieciocho artistas que interpretarán un repertorio para todos los públicos con canciones de actualidad, así como música de baile y éxitos de los años 80.

En la Plaza de la Concordia no podrán introducirse envases de vidrio, latas, botellas y similares, manteniéndose vigente la prohibición de beber alcohol en la vía pública; solo se permitirán botellas de agua en material de plástico y con una capacidad máxima de medio litro, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Tampoco se permitirá el acceso con bolsos, mochilas o maletines que excedan de las dimensiones 60x30x15, ni objetos contundentes o susceptibles de ser utilizados de manera violenta o peligrosa. Por último, se prohíben los petardos, bengalas, tracas y material pirotécnico en general, han añadido.

La programación festiva de este sábado se completa con el LXXIV Concurso hípico nacional de saltos de obstáculos que se celebra en el Campo de Tiro, a partir de las 15.30 horas, y con la obra 'El Submarino', programada en el Teatro Liceo a las ocho de la tarde.

Dirigida por Carlos Olalla e interpretada por Luis Mottola y Arancha de Miguens, 'El Submarino' aborda el tema de los desconciertos en las relaciones de pareja. Y lo hace en un tono de comedia alegre y despreocupada. Las entradas tienen un precio de doce, 16 y 20 euros y se pueden comprar en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org.