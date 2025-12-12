Actividades infantiles una conferencia y teatro solidario en el programa del Bautizo del Niño 2026 de Palencia

Presentación de los actos organizados con motivo del Bautizo del Niño de Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús ha presentado los actos religiosos y culturales en torno a la celebración Bautizo del Niño 2026, una de las fiestas más emblemáticas de Palencia, que este año cumple su décimo aniversario como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El Hermano Mayor, Carlos Mediavilla, ha explicado que la cofradía continúa apostando por propuestas pensadas para atraer el público infantil y entre estas actividades, destaca el Bautizo del Niño para Niños, que se celebrará el 27 de diciembre a mediodía en la Plaza Mayor.

La cofradía saldrá desde su sede acompañando a los participantes en una actividad que cada año reúne a más familias.

Dos días después, el 29 de diciembre por la tarde, los niños podrán asistir a una sesión de cine en los Multicines Avenida.

Dentro del programa también destaca una conferencia del sacerdote David Pérez Gutiérrez, secretario de Cofradías del Obispado de Palencia, bajo el título 'Las cofradías del Dulce Nombre de Jesús, pasado fecundo y futuro esperanzador'.

Esta charla forma parte del proyecto de la cofradía para impulsar un encuentro de cofradías del Dulce Nombre de Jesús en el que esperan reunir a hermandades de toda Castilla y León el próximo año.

La programación también se extiende a la provincia, en concreto a la localidad de Ampudia donde el 9 de enero se celebrará una charla conjunta con la cofradía local de la misma advocación y una proyección.

La clausura del programa será el 10 de enero con la representación teatral 'Semillas de libertad', a cargo del grupo de teatro Salle Joven. El importe recaudado por la venta de entradas se destinará a la asociación Red Madre.

El núcleo de los actos será la celebración de Bautizo del Niño el 1 de enero que mantiene su horario habitual: rosario y procesión a partir de las 16:45.

Así, Mediavilla ha explicado que los hermanos votaron un posible cambio horario, tal y como se venía reclamando por algunos sectores, pero se ha decidido conservar la hora por cuestiones de luz.

Desde el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León han coincidido en destacar la importancia de esta tradición para Palencia, tanto por su valor cultural como por su potencial para atraer visitantes en fechas navideñas y han reiterado su apoyo a la cofradía, que cuenta actualmente con unos 320 hermanos, para continuar trabajando en la par