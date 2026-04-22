Controlado el fuego declarado Riomanzanas (Zamora)

RIOMANZANAS (ZAMORA), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el fuego declarado en la tarde de este miércoles en Riomanzanas (Zamora), según la información de la la web de información sobre incendios forestales de la Junta de Castilla y León (https://servicios.jcyl.es/incyl/incyl).

El incendio ha quedado controlado en torno a las 20.35 horas y trabajan en su extinción dos brigadas, otras tantas cuadrillas terrestres, una autobomba y un bulldozer.

El fuego se inició en torno a las 14.30 horas, cuando se observaron las llamas en las proximidades de la localidad de Riomanzanas, dentro del término municipal de Figueruela de Arriba (Zamora).

La "rápida intervención" de los medios de extinción de incendios permitió rebajar "notablemente" la intensidad del mismo, según fuentes de la Junta de Castilla y León, que han añadido que en esta zona de la provincia zamorana se han registrado ya 19 incendios desde el mes de marzo que han afectado a siete municipios zamoranos y han quemado 337 hectáreas.