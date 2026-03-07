Revista a la formación en el Acto Conmemorativo del 377 Aniversario de la creación del Regimiento de Caballería ‘Farnesio’ Nº12 en la Base 'El Empecinado' en Santovenia de Pisuerga (Valladolid). - MINISTERIO DE DEFENSA

SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID), 7 (EUROPA PRESS)

El Regimiento de Caballería 'Farnesio' nº12, ubicado en la Base 'El Empecinado' en Santovenia de Pisuerga, Valladolid, ha celebrado este sábado el 377 aniversario de su creación.

La fuerza, compuesta por una Escuadra de Batidores, Banda de Guerra y cuatro escuadrones del Regimiento, estuvo al mando del teniente coronel Roberto Moreno Sánchez del Águila, jefe del Grupo de Caballería Ligero Acorazado 'Santiago' I/12.

Durante el acto se ha pasado revista a la fuerza y se ha hecho lectura de una breve reseña histórica y la Laureada del Regimiento de Caballería 'Farnesio' Nº12, tras lo cual se han impuesto distintas condecoraciones militares.

Asimismo, se ha entregado el premio 'Pedro del Castillo', mediante el cual la Asociación de Veteranos del 'Farnesio' reconoce los valores militares a un miembro de la Unidad, y las distinciones de lanceros distinguidos y lanceros de línea, en reconocimiento a distinto personal de la unidad y de otras unidades por la valiosa labor realizada dentro del regimiento o en colaboración con él en el último año.

Posteriormente, el jefe del regimiento, el coronel Ángel José Espiga Gómez, ha dirigido unas palabras a los asistentes. Ha comenzado con un agradecimiento por la importancia de contar con la presencia del general jefe de la Brigada 'Galicia' VII, Andrés González Alvarado, en un día tan señalado para la unidad.

Seguidamente, ha agradecido la presencia de la significativa cantidad de familiares y amigos del regimiento, y ha destacado especialmente la figura del suboficial mayor Pedro Villacampa Caamaño, último suboficial mayor de la unidad, quien se ha despedido hoy del estandarte de la unidad al pasar a la reserva tras más de cuarenta años de servicio a España.

Además, ha subrayado el esfuerzo y el trabajo conjunto realizado por la unidad para completar la proyección de dos contingentes a Eslovaquia de forma consecutiva en el primer y segundo semestre del año 2025.

Finalmente, tras felicitar a todos los componentes del Regimiento a los que se había impuesto distintas condecoraciones militares, ha hecho especial mención al apoyo permanente de las familias, especialmente en los largos períodos de ausencia.

El acto militar ha concluido con el homenaje a los que dieron su vida por España, y el consiguiente desfile de la fuerza a pie ante los asistentes.