El actor vallisoletano Jesús Puebla, galardonado en los XXI Premios Moretti de Teatro - CHARI GONZÁLEZ

VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)

El actor y mimo vallisoletano Jesús Puebla será uno de los protagonistas destacados de la XXI edición de los Premios Moretti de Teatro, al ser reconocido con el Premio 'Cuéntame un Cuento', un galardón que pone en valor su amplia y sólida trayectoria dentro del ámbito escénico.

Este reconocimiento, concedido por la Asociación Cultural Zarandaja, distingue la aportación de Puebla al teatro gestual y a la pantomima enfocado a un público familiar, disciplinas en las que se ha consolidado como una figura de referencia tras cerca de cuatro décadas de carrera. Su trabajo, caracterizado por la expresividad y la conexión directa con el público, ha dejado huella tanto en los escenarios de Valladolid como en otros circuitos teatrales.

Jesús Puebla ha desarrollado un lenguaje propio dentro de las artes escénicas, participando en numerosos montajes y contribuyendo a la difusión del teatro como herramienta cultural y social.

Los Premios Moretti, creados en 2004, rinden homenaje a la figura del actor y director uruguayo Juan Carlos Moretti y reconocen cada año a profesionales y colectivos destacados del panorama teatral.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el próximo domingo 31 de mayo en el Centro de Cultura 'Eloy Arribas' de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), en el marco de los Encuentros Moretti de Teatro.

Este galardón supone un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Jesús Puebla y a su compromiso con las artes escénicas, consolidando su papel como uno de los nombres relevantes del teatro vallisoletano.