La actriz María Luisa Solá leerá la leyenda de Bécquer en el Festival de las Ánimas de Soria

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, junto al director del Festival de las Ánimas, Ernesto López. - EUROPA PRESS

SORIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actriz María Luisa Solá será la encargada de leer la leyenda 'El Monte de las Ánimas', de Gustavo Adolfo Bécquer, durante la celebración del Festival de las Ánimas en la ciudad de Soria.

El Festival se celebrará en la capital de la provincia del 23 de octubre al 2 de noviembre y, en esta ocasión, según ha desvelado la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, tendrá como hilo conductor el "terror cósmico".

El director del festival, Ernesto López, ha señalado que en 1926 se publicó 'La llamada de Cthulhu', creada por H.P. Lovecraft, lo que dio inicio al género que este año protagoniza el hilo conductor, algo que ha quedado ilustrado en el cartel realizado por el diseñador Tomás Hijo.

López ha precisado que el festival empezará el 23 de octubre con las lecturas infantiles y visitas guiadas y el 24 tendrá lugar la carrera y comenzarán las lecturas de relatos cortos hasta el día 30. Una de las lecturas se realizará a oscuras en colaboración con la Fundación ONCE para concienciar sobre la ceguera.

El día 31 recorrerá las calles de Soria el gran desfile principal, cuyos trajes está realizando un taller de empleo del Ayuntamiento y de la Junta. Ya el 1 de noviembre, la actriz María Luisa Solá, una celebridad en el ámbito del doblaje, será la encargada de interpretar la lectura de Bécquer.

El 2 de noviembre habrá una gala, en la que se entregará el premio del Festival, que este año es para el director de cine Álex de la Iglesia. Su asistencia está en el aire debido a un rodaje en Chile.

El director Ernesto López también ha compartido la invitación a productores portugueses, vascos y madrileños para crear sinergias, mejorar la producción de Las Ánimas y buscar la internacionalización del Festival de las Ánimas, algo necesario para la obtención de la consideración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.