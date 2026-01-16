Burgos pide a Adif ampliar el aparcamiento de la estación de trenes

Archivo - Vista de las vías del tren. - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado iniciar conversaciones con Adif para ampliar el aparcamiento externo de coches de la estación de trenes, que se ha quedado pequeño tras la llegada del AVE a la ciudad.

Así se ha producido a través de una proposición del PSOE que PP y Vox han transaccionado con dos mejoras a la propuesta socialista.

La capacidad actual de 300 plazas de aparcamiento "se ha quedado pequeña", como así lo ha señalado el concejal del PSOE Daniel Garabito, por lo que su ampliación es un "demanda ciudadana".

Los tres partidos han llegado al acuerdo de proponer a Adif una parcela de aparcamiento para carga y descarga de viajeros de 30 minutos en un terreno anejo, además de que se propone estudiar "a quien pertenece" esa parcela de ampliación y si fuera de Adif, "que recrezca el parking".

En la propuesta, el Ayuntamiento de Burgos exige a Adif, como entidad propietaria, que amplíe las dependencias actuales "con carácter previo" a encontrar nuevas parcelas, mientras que desde el PSOE se ha propuesto que se estudie la oportunidad de hacer "municipales" los terrenosnecesarios en las que llevar a cabo la previsión de aparcamientos que el PGOU) contempla en el sector urbanístico Ciudad del AVE.

Por lo que respecta al resto de proposiciones socialistas, el Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha rechazado la redacción de una "instrucción general para fomentar la contratación pública" socialmente responsable en la que incluirá criterios de carácter social.

CESIÓN DE EDIFICIOS.

Por lo que respecta a la proposición del PP para pedir a la Tesorería de la Seguridad Social que ceda un edificio en la avenida del Cid, que en su día fue un centro de especialidades, para vivienda joven colaborativa, ha salido adelante con el respaldo del Vox.

Durante la defensa de la proposición, el concejal de Infraestructuras, Juan Manuel Manso, ha aseverado que el problema de la vivienda "es grave" pero que el equipo de Gobierno tiene "soluciones".

Así, Manso ha indicado que el acceso a la vivienda es una "prioridad" que se concreta en las acciones del Plan de Talento y la vivienda joven de Gamonal y en San Cristóbal, entre otros barrios y ha recordado que hasta en cuatro ocasiones la Tesorería de la Seguridad Social ha fracasado en su enajenación "y ha sido incapaz de venderlo".

Por eso el Pleno ha pedido la cesión para este objetivo, aunque el PSOE ha votado en contra porque entiende que debería entregarse a la Junta de Castilla y León "para que lo convierta en un centro de día".