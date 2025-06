Acuerdo para tramitar la reforma de la Ley Agraria que pide PSOE e incluir lo forestal que reclama el sector

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes ha dado el visto bueno unánime este miércoles a la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Agraria de 2014 promovida por el Grupo Socialista que plantea modificar el artículo 3 para incorporar de forma expresa al sector forestal en la aplicación de la norma, "una necesidad real, sentida y reclamada por los profesionales del campo y del monte", en palabras de la proponente, Virginia Jiménez Campano.

Las principales reticencias a la toma en consideración de la modificación de la Ley han sido planteadas por el PP que, aunque ha votado a favor, se ha mostrado partidario de impulsar un texto "más amplio, más trabajado y adaptado a la Ley Agraria" a través de un Proyecto de Ley con plazo de enmiendas y ponencia y no por la lectura única "por muy simple que hayan querido camuflar aparentemente este asunto", ha reprochado Óscar Reguera al PSOE al que ha aconsejedo que retirase la PPL para presentar "otra más trabajada".

"Los montes se pusieron de parto y parieron un ridículo ratón", ha ironizado el procurador 'popular' que ha advertido de que la proposición de ley del Grupo Socialista puede ser "un brindis al sol", un "simple deseo sin operatividad alguna" y "una oportunidad que sería desaprovechada" ya que, según ha insistido, para que la modificación de la ley sea operativa hay que adaptar varios artículos.

A modo de ejemplo ha explicado que en la modificación del artículo 3 que plantea el PSOE hay que incluir al sector forestal y crear un nuevo punto tres que aclare la distribución de competencias entre consejerías por razón de la materia agrícola, ganadera y forestal, según proceda, por lo que ha insistido en la necesidad del trámite de enmiendas para "dar coherencia y operatividad" a las propuestas.

Virginia Jiménez ha aclarado por su parte que la proposición de ley no es un "gesto simbólico" y ha explicado que se trata de "un ajuste técnico" para llevar a cabo "una rectificación necesaria" para adecuar la Ley Agraria a la realidad de la Comunidad.

"El sector lo solicita y lo necesita", ha insistido la socialista que ha reiterado que la PPL responde a una demanda directa del sector forestal trasladada por organizaciones como la Federación de Asociaciones de Propietarios Forestales de Castilla y León, la Confederación de Empresarios, la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, por cooperativas forestales, aserraderos o apicultores.

En el caso del Grupo Vox, el procurador José Antonio Palomo ha defendido la "necesaria" modificación de la norma como "mucho más" que una simple actualización técnica que, según ha lamentado también, llega "muy tarde" tras "un error garrafal" y la decisión "profundamente errónea" de PP y PSOE que votaron a favor de la Ley Agraria por no incluir al sector forestal en el texto de 2014.

Palomo ha recordado que el PP ha tenido "mayoría absoluta, competencias plenas y todas las herramientas necesarias" para modificar esta Ley y ha reprochado que no lo haya hecho. "Durante más de una década ha mantenido una legislación coja, incompleta, desconectada de la realidad rural y lo hizo porque el monte no ha sido nunca su prioridad", ha considerado el procurador de Vox.

Por parte del Grupo UPL-Soria ¡Ya! el procurador Juan Antonio Palomar Sicilia ha apoyado una "reivindicación larga y compartida por el sector forestal" desde la premisa de que el medio rural no se puede dividir artificialmente en compartimentos estancos. "El bosque es parte del campo y el campo no se entiende sin el bosque", ha argumentado el político soriano que ha explicado que no puede haber una legislación agraria que excluya a los que gestionan más de la mitad del territorio en la Comunidad.

"No había visto tanta pasión por lo forestal desde Bambi", ha ironizado por su parte el procurador por Valladolid Francisco Igea que ha dado el visto bueno a una propuesta "razonable y sencilla", características que, según ha lamentado también, no predominan en la actividad parlamentaria y ha pedido que el texto se tramite por el procedimiento de urgencia y de lectura única.

"Incluir al sector forestal dentro de la Ley Agraria es una propuesta de sentido común", ha compartido si bien ha augurado que "quitarle el juguetillo" al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "no es una cosa fácil".