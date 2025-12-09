Los acusados de agredir a Olegario Ramón niegan los hechos y Fiscalía pide cinco y dos años de prisión para ellos

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada (León), Olegario Ramón (derecha) a su entrada a la Audiencia Provincial de León este martes. - EUROPA PRESS

LEÓN, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los acusados de agredir al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada (León), Olegario Ramón, han negado los hechos en repetidas ocasiones y la Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión para uno de ellos por los delitos de atentado a la autoridad con agravante de discriminación por motivos ideológicos y dos años de cárcel para el otro por amenazas.

Así se ha puesto de manifiesto en el juicio, celebrado este martes en la Audiencia Provincial de León. Tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares consideran que han quedado probados los hechos y corroborados con los vídeos existentes, consistentes en insultos, amenazas y agresión hacia Olegario Ramón.

De esta forma, ha quedado visto para sentencia el juicio por los hechos sucedidos el 11 de abril de 2024 cuando el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital berciana, fue agredido en plena calle a la salida de la sede del partido.

Los acusados, F.P.C. y J.A.P.A., se manifestaban ante la sede del PSOE de Ponferrada contra la Ley de Amnistía con más personas cuando supuestamente agredieron a Olegario Ramón a su salida de las dependencias del partido. En los vídeos difundidos por el PSOE de Ponferrada tras producirse la agresión, uno de los manifestantes, que portaban banderas de España, agredió al representante político propinándole varias patadas y forcejeando con él, mientras también recibía insultos.

Según ha declarado el primero de los acusados, F.P.C., él se estaba manifestando frente a la sede del PSOE para intentar resolver "el problema del país" y "lo que está pasando" con "las drogas, las putas", cuestiones con las que, ha asegurado, no está de acuerdo, por lo que acudía con su bandera frente a la sede socialista por que "ellos son los que mandan".

UNA "REACCIÓN NATURAL"

Al mismo tiempo, ha garantizado que no conocía a Olegario Ramón ni sabía que tenía cargos políticos. "No vi a Olegario, vi un móvil que violó mi distancia de seguridad, lo puso demasiado cerca de los ojos, se me fue la mano", ha señalado, para agregar que darle un manotazo al móvil fue una "reacción natural".

Según ha continuado su declaración, tiró el móvil y antes de caer ya se dio cuenta de que era un teléfono, momento en que le dio una patada con el fin de que no cayera al suelo, que no se rompiera y "no tener que pagárselo". "No le di patadas en la pierna", ha aseverado refiriéndose a Olegario Ramón.

También ha negado haber insultado al representante socialista. "En mi vida he insultado a nadie", ha apuntado y ha añadido que el motivo de la denuncia es "robar" y quitarle 6.000 euros. "Otro motivo no hay, ni estoy en política ni soy de extrema derecha. Yo no me metí con nadie, no tengo que pagar nada a nadie", ha insistido.

El otro acusado, J.A.P.A., ha reconocido que él sí sabía quién era Olegario Ramón y ha explicado que las manifestaciones frente a la sede del PSOE se realizaban todos los días desde noviembre alrededor de las 20.00 horas para protestar contra la Ley de Amnistía.

"UNA PARANOIA QUE SE HA MONTADO ÉL"

Respecto a las amenazas de las que se le acusa, ha señalado que "lo de las hostias" es "una paranoia que se ha montado él". "En mi vida le he amenazado ni pretendo y, ¿darle unas hostias? No es mi estilo ese", ha apostillado.

En cuanto a los gritos de "mentiroso, asesino, pinocho o ladrón", ha puntualizado que se referían al PSOE no al representante socialista y sobre la presunta agresión protagonizada por el otro acusado, ha asegurado que "jamás le llegó a tocar".

Por su parte, Olegario Ramón ha expresado durante su intervención que el día de los hechos salió de la sede del PSOE, cruzó por el paso de peatones para dirigirse a su vehículo y, cuando iba por detrás de los manifestantes una persona que estaba con un megáfono se acercó y le dijo: "¿Qué buscas?, ¿provocarnos?; ¿qué quieres?, ¿que te de unas hostias?". Ante esta situación, ha asegurado que no dijo "ni una sola palabra" y continuó hacia el coche, momento en el que fue insultado.

UNA ACTITUD "MUY AGRESIVA"

Entonces sacó el teléfono para grabar lo que estaba sucediendo y apareció una persona que le dio un golpe en la mano y le tiró el móvil. "Me agaché a recogerlo y me dio varias patadas, incluso me cogió de la chaqueta", ha agregado. Después, según ha relatado, se "encaró" de nuevo con él con una actitud "muy agresiva" y le dijo: "Eres un asesino, como tu jefe. Tú a mí, como tu jefe, me chupas la polla".

Una de las testigos que han declarado, trabajadora del grupo municipal del PSOE, ha corroborado la versión de Olegario Ramón y ha aportado el vídeo que efectuó. Según ha indicado, una persona cogió al agredido por el torso, le empezó a zarandear y a dar patadas en el torso y las piernas con una actitud "muy agresiva".

LAS IMÁGENES

También ha comparecido el agente policial encargado de visionar las imágenes y sonido del atestado. Al respecto, ha afirmado que en el vídeo se escuchan expresiones como "eres un asesino", "a mí me la chupas tú y tu jefe" o "ladrones". Igualmente, ha confirmado que en las imágenes se muestra cómo el acusado por el delito de atentado a la autoridad agarra a Olegario Ramón por la manga derecha y "le da patadas en pierna".

Finalmente, el Ministerio Fiscal ha expresado en las conclusiones que resulta "muy extraño" que el primero el acusado de la agresión no conociera a Olegario. "Consideramos que sabía quien era y los cargos que ostentaba", ha manifestado.

LOS HECHO Y LA MOTIVACIÓN "ESTÁN CLAROS"

Igualmente, ha advertido que la agresión queda patente en las declaraciones de los testigos y el visionado de las grabaciones, por lo que entiende que los hechos y la motivación de los mismos "están claros", por lo que ha reiterado su petición de pena de cinco años de prisión por el delito de atentado a la autoridad con el agravante de discriminación por ideología.

En esta misma línea se han pronunciado las dos acusaciones particulares, para quienes la agresión, insultos y amenazas son hechos probados. "Basta con ver los vídeos. Es imposible negarlo", han recalcado. "No son meros manifestantes. Han decidido usar la violencia como argumento político. Estamos ante un intento sustituir la palabra por el puño; el debate por la patada y la razón por el miedo", han concluido.

Por último, el acusado de agredir físicamente a Olegario Ramón ha hecho uso del derecho a la última palabra para expresar: "Yo soy la víctima y parece que soy el agresor. No le di una patada a él ni a nadie. Estaba allí con mi bandera y me vino a agredir él a mí". El acusado concluyó su intervención reiterando que "lo único" que hizo fue darle un manotazo al móvil cuando se lo puso "en la cara" y, "por instinto", dar una patada al teléfono para que no se rompiera.