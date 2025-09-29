Adavas acusa a la policía de tratarla como un "grupo delincuencial" en una concentración contra violencia de género - ADAVAS

Se queja de las identificaciones realizadas por los agentes durante la movilización celebrada el 25 de septiembre en Fuente Dorada

VALLADOLID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Ayuda a Mujeres e Infancia Víctimas de Violencias Machistas (Adavas) de Valladolid ha denunciado hoy públicamente el comportamiento de la Policía Nacional en la última concentración que el colectivo desarrolló el pasado día 25 de septiembre en la Plaza de Fuente Dorada, donde un mes más más expresó su repulsa contra los asesinatos machistas y en cuyo transcurso, como así ha censurado, los agentes identificaron a algunos de los participantes.

"Es posible que en esta ocasión hubiera algún problema técnico en la comunicación de la concentración, pero teniendo en cuenta la reiteración de estas concentraciones durante tantos años, su sentido y legitimidad parece evidente", apunta el colectivo a través de un comunicado recogido por Europa Press en alusión a que la movilización no había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno..

"Lo normal es que si la Policía Nacional necesitara aclarar algún aspecto sobre la concentración, se hubiera acercado individualmente un agente a hacerlo. Lo que sucedió, como se aprecia en las fotos que adjuntamos, fue que la dotación al completo se dirigió a las personas responsables de la concentración en una actitud intimidatoria, exigiendo su identificación. La imagen que se dio de una movilización a favor de las mujeres víctimas de violencia, no sabemos si intencionadamente o no, asemejaba más bien a la del trato que se le da a un grupo delincuencial", recrimina el colectivo.

Adavas, que confía en que tal situación no vuelva a repetirse, recuerda que Gobierno exhibe hasta la saciedad su compromiso contra la violencia sobre las mujeres. "Sin embargo, aquellos colectivos y organizaciones que venimos luchando contra ella, tanto en su denuncia como en la labor asistencial hacia las mujeres agredidas, no gozamos del respeto suficiente que creemos deberíamos tener por parte de la Delegación del Gobierno y sus Fuerzas policiales", concluye.

Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, en declaraciones a Europa Press, ha justificado la actuación policial en el hecho de que la concentración del referido día "no había sido comunicada" a su departamento, de ahí que los agentes, en lo que ha definido como una "operativa habitual", se acercaron a quienes encabezaban la misma para tomarles datos por si la movilización concluyera con algún tipo de incidente.

"Lo que ocurrió ese día es lo habitual que se hace cada vez que se desarrolla un acto no comunicado previamente. He mirado el calendario y el acto de ese día no había sido comunicado", ha insistido Canales para validar el proceder de los policías que identificaron el 25 de septiembre a algunos de los participantes.