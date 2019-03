Adelante la tramitación de la modificación de la Ley de Caza

Actualizado 13/03/2019 13:54:55 CET

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles a la tramitación de la proposición de ley conjunta presentada por los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos para modificar la Ley de Caza de 1996 para "blindar" la actividad cinegética en la Comunidad Autónoma, paralizada de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia tras un recurso del partido animalista Pacma.

Según ha admitido el procurador socialista José Luis Aceves, se trata no obstante de "un parche" para salvar ahora una actividad económica que genera más de 510 millones de euros y unos 8.000 puestos de trabajo directos y que ayuda a garantizar la seguridad vial y sanitaria al mismo tiempo que protege el medio rural y el futuro de los pueblos.

En este sentido, todos los partidos firmantes de esta proposición de ley han compartido la necesidad de elaborar una nueva ley de caza en Castilla y León que han aplazado para la próxima legislatura, como han reclamado también el procurador de Podemos Félix Díez Romero y el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, a favor en ambos casos de una caza "social", "sostenible", "profundamente regulada" y "acotada" a una serie de especies.

En el caso de Podemos, ha justificado su abstención en la toma en consideración de la proposición de ley conjunta en el convencimiento de que la caza no puede estar suspendida "sine die" ante unas consecuencias económicas y medioambientales "a todas luces graves" para Castilla y León pero ha acusado a PSOE y a Ciudadanos de haber "salvado el culo" al PP al que tendrían que haber dejado sólo para salvar un "marrón" generado a lo largo de 22 años de "desbarajustes, sinrazón y falta de ideas" en una gestión cinegética en la que han hecho "oídos sordos" y sólo han dado "palos de ciego".

"Es absolutamente un parche para salvar la temporada de caza", ha sentenciado Díez Romero que ha cuestionado la estrategia de sacar el catálogo de especies cinegéticas de un cajón --el del Decreto anulado por el TSJCyL-- para meterlas ahora en un armario, en referencia al anexo que se prevé incluir ahora con la modificación de la Ley de Caza para "sortear" los autos judiciales.

En este sentido, José Sarrión ha rechazado la tramitación de la proposición de ley porque está "tremendamente mal hecha", porque mezcla "churras con merinas" respecto a las especies cinegéticas y porque vulnera el principio de participación democrática de la ciudadanía y la tutela legal.

"Yo no soy cazador, no me gusta la caza, no he cazado nunca", ha aclarado por su parte el presidente del Grupo Popular, Alfonso Fernández Mañueco, que ha cargado contra la "intransigencia y el dogmatismo" de una minoría a la que ha pedido que quite sus manos que manchan Castilla y León.

"Viva la caza, viva el interés general, señor Sarrión", ha exclamado Fernández Mañueco al que el procurador de IU-Equo ha recriminado que haya carecido de un "debate de altura" para pedir que sea el PP el que quite sus "sucias manos" de la Administración.

En el caso del PSOE, ha justificado su apoyo a la modificación de la Ley de Caza en la necesidad de practicar una "política útil" que de soluciones a los problemas si bien Aceves ha ironizado sobre la "paradoja" de la vida política que ha hecho que el Grupo Popular haya registrado una proposición de ley para "enmendar" la gestión del Partido Popular en Castilla y León y "sacar pecho" en defensa de la caza después de que el TSJCyL haya "sacado los colores" a su gestión.

"Qué tiempos vivimos de la Tierra de Sabor que se vuelve naranja y al PP trayendo una proposición de ley sobre la caza para sacar pecho cuando el TSJ ha sacado los colores a la gestión del PP en esta Comunidad Autónoma", ha exclamado en concreto para afear que la Junta intente echar la culpa a otros cuando la responsabilidad está en su gestión.

En el caso de Ciudadanos, el procurador José Ignacio Delgado Palacios ha cuestionado que hablen de caza aquellos colectivos que no saben ni lo que es un pueblo y a los que ha recordado que una cosa es predicar y otra dar trigo.

"Hay que ser responsables y sociales, no matar el mundo rural y el futuro", ha advertido el procurador de Ciudadanos quien, tras recordar que "alguien no ha hecho bien las cosas", ha abogado por buscar soluciones a los problemas para proteger entre todos a los pueblos.