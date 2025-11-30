Adif Acerca presta más de 42.000 asistencias a viajeros con discapacidad o movilidad reducida hasta octubre en CyL

Archivo - Un asistente de Adif Acerca ayuda al embarque de una persona en un tren - ADIF - Archivo

VALLADOLID/MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif Acerca ha prestado más de 42.000 asistencias a viajeros con discapacidad o movilidad reducida entre enero y octubre de este año en Castilla y León, encabezadas por 17.100 servicios en la estación de Valladolid-Campo Grande.

En concreto, entre las estaciones de la Comunidad, en Valladolid Campo Grande se prestaron 17.100 asistencias hasta octubre, un 11,1 por ciento más que un año antes, mientras en León se alcanzaron 8.953, un 11,7 por ciento más.

Asimismo, en Salamanca se acumulan hasta octubre 6.190, un 20,6 por ciento más; en Burgos se realizaron 3.822 asistencias, un 7 por ciento más; en Zamora, 2.910, un 11,2 por ciento más; en Miranda de Ebro (Burgos), 2.769, lo que supon eun 1,8 por ciento superior al ejercicio anterior, y en las dos estaciones de Medina del Campo un total de 858, un 5,1 por ciento más.

A nivel nacional, Adif Acerca prevé cerrar 2025 con 800.000 asistencias a viajeros con discapacidad o movilidad reducida, lo que supondría un nuevo récord de asistencias a viajeros con discapacidad o movilidad reducida al superar el máximo de 793.285 asistencias contabilizado en 2024.

Así, Adif encadenará un tercer récord anual consecutivo con Acerca, el servicio que favorece la accesibilidad al transporte ferroviario a los viajeros de todas las empresas que lo solicitan.

Entre enero y octubre de 2025, los más de 600 asistentes de movilidad de Acerca realizaron 713.054 asistencias en las 146 estaciones ferroviarias con circulaciones de alta velocidad, larga y media distancia, un 6 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, según el balance de Adif Acerca con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En este periodo, las estaciones con más demanda de Acerca fueron Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, donde se prestaron 109.090 asistencias, un 6 por ciento que un año antes, seguida de Madrid Chamartín Clara Campoamor, con 85.698 asistencias (+15,3 por ciento) y Barcelona Sants, con 69.981 (+4,7 por ciento).

En Sevilla Santa Justa se realizaron 33.082 asistencias (+1,7 por ciento) entre enero y octubre, en Málaga María Zambrano 28.763 (+0,6 por ciento), y en Zaragoza Delicias 24.359 (+0,4 por ciento). La estación de Valladolid Campo Grande contabilizó 17.100 asistencias (+11 por ciento), la de Alicante Terminal 27.669 (+6,4 por ciento) y la de A Coruña, 10.039 (+11,7 por ciento).

Por tipo de asistencia, más de la mitad (389.353, un 54 por ciento) se prestó a personas mayores con dificultades de movilidad; otras 138.881 (el 19,5 por ciento) a viajeros con discapacidad visual; 95.502 (un 13,4 por ciento) a pasajeros con movilidad reducida y 63.616 (el 9 por ciento), a viajeros en silla de ruedas. También se facilitaron asistencias a embarazadas, personas que viajan con carrito de bebé, y viajeros con discapacidad auditiva o cognitiva.

270 NUEVAS PLATAFORMAS PARA VIAJEROS EN SILLA DE RUEDAS

En 2025, tras una inversión de 5,8 millones de euros, Adif Acerca ha estrenado 270 plataformas elevadoras para facilitar el acceso al tren a viajeros en sillas de ruedas. Se trata de plataformas electromecánicas y de mayores prestaciones (más fiabilidad, autonomía y maniobrabilidad) que, repartidas por todas las estaciones, renuevan y amplían el parque de equipos mecánicos y auxiliares de Acerca, que también comprende rampas plegables, sillas de ruedas y sistema de video interpretación en lengua de signos.

Asimismo, en noviembre estrenó oficina Acerca en Puerta de Atocha que, como novedad, dispone de bucle de inducción magnética, sistema para facilitar la audición a las personas con este tipo de discapacidad.