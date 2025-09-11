Adif y el Ayuntamiento de Astorga (León) y renuevan la imagen de la estación

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adif ha dotado de nuevas pantallas informativas y ha abordado diferentes actuaciones para renovar la imagen de la estación de Astorga (León) en colaboración con el Ayuntamiento.

De esta forma, la estación cuenta ahora con un sistema de información "más claro, accesible y eficaz", lo que refuerza la funcionalidad y calidad del servicio y mejora el confort de viajeros y usuarios.

Además, en los últimos meses se han desarrollado diversas acciones de colaboración entre Adif y el Ayuntamiento de Astorga orientadas a mejorar tanto la imagen interior como exterior de la estación. El resultado es un espacio "más atractivo, acogedor y funcional" para todas las personas que llegan o parten desde la ciudad.

Desde el primer trimestre de 2025, el vestíbulo de la estación, después de ser pintado en su totalidad, acoge seis obras pictóricas con motivos de la historia ferroviaria del municipio y sus alrededores. Se trata de obras de los autores J.V. Coves Navarro, F. Díez y A. Martínez Mendoza en acuarela, óleo y acrílico, que recogen o recrean escenas con material ferroviario antiguo en estaciones de Astorga y alrededores.

Anteriormente, y también con la colaboración municipal, se decoraron diferentes vidrieras de la estación con imágenes de los lugares de interés turístico de la localidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado Adif.

Así, la antigua cristalera de separación de la cafetería de la estación alberga fotografías de los monumentos más representativos de Astorga acompañadas de la palabra "Bienvenido" en diferentes idiomas, empleando este soporte, que permanecía inutilizado y sin aprovechamiento turístico, para promocionar la ciudad.

La colaboración entre Adif y el Ayuntamiento de Astorga tiene el objetivo de ofrecer una cuidada imagen de los lugares públicos y se complementa con actuaciones de mejora en el entorno de la estación y la zona de entrevías, como puerta de entrada a la ciudad para peregrinos y turistas.

Con estas actuaciones, la estación de Astorga recibe "un nuevo impulso" en su proceso de modernización y se consolida como una puerta de entrada "estratégica" tanto para la ciudad como para la comarca de La Maragatería, manteniendo su papel "clave" dentro de la red ferroviaria.