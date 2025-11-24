Adif comunica la resolución del convenio de la SVAV, con la "total oposición" de Ayuntamiento y Junta

Reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de la integración ferroviaria en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif ha comunicado este lunes a los otros socios de Valladolid Alta Velocidad (SVAV) --Ayuntamiento y Junta de Castilla y León-- la propuesta de denuncia y resolución del mencionado acuerdo, con lo que se da por resuelto el convenio firmado en 2017 que contemplaba la integración en superficie.

Así lo ha planteado este lunes la secretaria general de Adif, Irene Bonet, después de dos horas de reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio del proyecto ferroviario, en la que ha recalcado que "ha quedado claro" que las posiciones de las entidades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible --Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe--, por un lado, y del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, por otro, son "totalmente contrapuestas".

Asimismo, el secretario de Estado del Ministerio, presidente de la SVAV y máximo representante ministerial en el encuentro, José Antonio Santano, --el ministro y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, se encuentra en Londres para asistir al plenario de la Organización Marítima Mundial--, ha apuntado la propuesta de disolver la Sociedad, que como ha asegurado cuenta actualmente con "más de 100 millones de euros" en sus cuentas.

Santano ha calificado lo vivido en los dos últimos años en el seno de la entidad de "pantomima" y "tomadura de pelo" pues afirma que en "diez reuniones" del Consejo de Administración el Ayuntamiento "siempre ha puesto algún problema" para tomar acuerdos.

"Acabemos con esta pantomima y dejemos que el Ayuntamiento y la Junta caminen hacia donde deseen", ha apostillado Santano, que en una intervención posterior se abrió a un futuro diálogo "con Valladolid, mirando al futuro".

Ahora, ha explicado Bonet en la reunión posterior del Consejo de Administración, se procederá a la liquidación del convenio y a la resolución de las cuentas pendientes y aportaciones acordadas, entre ellas los 11,07 millones de euros que el Ayuntamiento dejó pendiente de aportar correspondientes a la anualidad de 2024.

Por su parte, tanto el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, como el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han mostrado su "total oposición" al planteamiento de resolución del convenio e incluso el representante del Gobierno autonómico ha apuntado que iniciarán las acciones judiciales "que correspondan" para defender su posición.

Carnero y Quiñones han incidido que no se daban las causas justificadas que pretende alegar el organismo ministerial y han defendido que el Ayuntamiento ha cumplido gran parte de sus obligaciones en el seno de la SVAV. "En estos años no se han hecho menos cosas que en los años anteriores", ha ejemplificado Suárez-Quiñones.

Jesús Julio Carnero, ha reclamado la creación de una "comisión de análisis" para "ver por dónde se puede avanzar", no romper el convenio para ser "respetuosos con lo que representa cada uno" y poder incluso desarrollar actuaciones contempladas en el acuerdo para la integración pero cambiando el nombre a "convenio de transformación ferroviaria".