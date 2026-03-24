Adif contrata por 1,72 millones la renovación y mejora de la protección de cuatro pasos a nivel en Palencia

Paso a nivel en la provincia de Palencia. - ADIF

PALENCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado por 1,72 millones de euros la redacción de los proyectos y los trabajos de renovación y mejora de la protección de cuatro pasos a nivel situados en la línea convencional Palencia-Santander, a su paso por la provincia de Palencia.

Los trabajos incrementarán las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte, tanto para el tráfico peatonal y viario como para el ferroviario, han informado a Europa Press fuentes de Adif.

Los pasos a nivel en los que se actuará se ubican en los términos municipales de Monzón de Campos (p.k. 308/936), Amusco (p.k. 317/843), Osorno (p.k.347/147) y Espinosa (p.k 356/212).

En concreto, se elevará el nivel de protección de los pasos a nivel de Monzón de Campos y Osorno, actualmente de categoría A3, es decir, dotados con señalización luminosa, acústica y semibarrera automática. Pasarán a contar con nivel de protección A4, con la instalación de barreras completas o semibarreras dobles, así como nuevos sistemas de detección de obstáculos.

La misión de estos sistemas dispositivos es informar al sistema de protección de la ocupación de obstáculos (vehículos u otros objetos de dimensiones y características determinadas) en la zona de intersección de la carretera y la vía.

La incorporación de estos dispositivos complementa los actuales sistemas de detección y protección del paso a nivel (señales fijas, luminosas y acústicas, semibarreras, barreras dobles o automáticas enclavadas)

Asimismo, en los pasos a nivel situados en Amusco y Espinosa, que cuentan con protección de clase A3, se llevará a cabo la renovación de las instalaciones de los elementos de protección.