Adjudicada por 458.395 euros la dirección facultativa y asistencia técnica de la estación de tren de Soria

Interior de la estación de tren de Soria tras la remodelación - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) ha publicado este lunes la adjudicación por parte de Adif del contrato de dirección facultativa y asistencia técnica para el control de las obras de remodelación de la estación ferroviaria de Soria, El Cañuelo, a Viarium Ingeniería SL por 458.395 euros. El contrato mantiene un plazo de ejecución de 18 meses.

El acuerdo de adjudicación fue adoptado el pasado 17 de septiembre y el anuncio se ha publicado este lunes en la Plataforma. La licitación partía de un presupuesto de 567.320 euros, han informado desde la Subdelegación del Gobierno. Adif recibió nueve ofertas, siete de ellas correspondientes a pequeñas y medianas empresas y la propuesta de Viarium Ingeniería fue considerada la mejor valorada de acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento de contratación.

El contrato tiene como objetivo prestar la dirección facultativa y la asistencia técnica necesaria para controlar la ejecución de las obras y comprobar que los trabajos se desarrollan de acuerdo con el proyecto aprobado, las condiciones de calidad, las exigencias ambientales, la normativa de seguridad y las condiciones contractuales.

La dirección facultativa contará con las figuras de director de obra y director de ejecución de obra, mientras que Adif asumirá con medios propios la coordinación de seguridad y salud. La asistencia para el control de obras realizará además labores de seguimiento técnico, económico y documental, preparación de documentación para licencias y autorizaciones, certificados finales y apoyo en la tramitación y cierre del contrato.

Este hecho se produce pocos días después de que Adif adjudicara las propias obras de remodelación de la estación del Cañuelo a Torrescamara y Cía de Obras SA por 4.476.430 euros, con un plazo de ejecución de 14 meses.

REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN

La actuación permitirá reformar el edificio de viajeros, "recuperar buena parte" de la imagen original de la estación diseñada por Luis Gutiérrez Soto e inaugurada en 1929 y reorganizar tanto sus espacios interiores como su entorno.

El proyecto contempla ampliar y hacer más diáfano el vestíbulo, reorganizar los espacios de atención al viajero y venta de billetes, instalar nuevos aseos y un ascensor y destinar la primera planta a un servicio de alojamiento con hasta nueve habitaciones. En el exterior se recuperará la piedra original del edificio, las terrazas, la cubierta, los arcos de medio punto y las marquesinas.

También se remodelará la plaza de acceso, se reorganizarán las circulaciones peatonales y de vehículos, se reubicará el aparcamiento, que contará con 50 plazas, y se urbanizará el entorno de la estación.