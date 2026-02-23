Adjudicadas las obras de adecuación de salas de realidad aumentada en el albergue de Medinaceli (Soria)

SORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Santisa Almazán SL ha sido la adjudicataria de las obras para la adecuación de salas de realidad aumentada en el antiguo albergue de Medinaceli (Soria), según publica este lunes la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El importe de los trabajos es de 71.879 euros. El anuncio sitúa esta actuación en el marco de financiación asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y recoge un plazo de ejecución de cuatro meses. El inicio previsto es el 2 de marzo de 2026.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Medinaceli adoptó el acuerdo de adjudicación el 29 de diciembre de 2025.

La actuación consiste en una obra de reacondicionamiento en el antiguo albergue de Medinaceli para adecuar varias salas destinadas a contenidos de realidad aumentada, dentro del expediente municipal.

La propia documentación de la Plataforma clasifica la obra como "trabajos de reacondicionamiento", con un plazo de ejecución de cuatro meses, y remite a una memoria técnica valorada para el detalle de las unidades de obra.

En términos divulgativos, la realidad aumentada permite que la persona visitante vea, a través de pantallas o dispositivos, información digital superpuesta al espacio físico real (imágenes, recreaciones o capas interpretativas), lo que facilita una visita más didáctica e inmersiva del recurso turístico y patrimonial.

El anuncio también señala que el procedimiento utilizado ha sido negociado sin publicidad y que el expediente preveía la invitación a un número limitado de operadores, con un número previsto de tres empresas capacitadas para contratar.