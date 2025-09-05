Adjudicadas las obras del 'Circuito de la Sostenibilidad' en Duruelo de la Sierra (Soria) por 169.413 euros

SORIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra ha adjudicado por 169.413 euros la obra de construcción del 'Circuito de la Sostenibilidad', una senda fluvial sostenible e interactiva de aproximadamente dos kilómetros en el cauce del río Duero a su paso por el municipio soriano.

Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses a contar desde el replanteo y se han adjudicado a la empresa El Pin Excavaciones y Obras, S.L. (Covaleda), que concurrió como único licitador y acreditó el cumplimiento de los requisitos del pliego, según han señalado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística'Km. 0 del Duero' costeado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Industria y Turismo con fondos Next Generation EU que financian el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ejecutivo central.

El proyecto que acaba de adjudicar el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra tiene por objetivo recuperar, ordenar y hacer accesible un tramo del entorno fluvial como recurso educativo, recreativo y turístico de proximidad.

ACTUACIONES PREVISTAS

El proyecto contempla una batería de trabajos que combinan seguridad, accesibilidad, mejora ambiental y uso público. Así, se trabajará en el desbroce, excavación y colocación de cimentaciones en cinco plataformas de la senda. Quedan fuera las situadas en la pasarela y en el alto del aljibe de la antigua serrería, que no precisan obras adicionales.

También está previsto el arreglo del firme de la pasarela y sustitución de barandillas para incrementar la seguridad del tránsito peatonal. Asimismo, la retirada de la malla ganadera entre el parque de Peñitas y el río; acondicionamiento de la senda y nuevo vallado retranqueado 3 metros respecto a su posición actual, ampliando así el espacio de ribera disponible.

La intervención contempla el acondicionamiento interior de dos refugios del parque, incorporándolos al itinerario como puntos de estancia e interpretación, así como la mejora de la accesibilidad en la zona de Sierra Gurreala, desde la pasarela hasta la pista de acceso a la antigua escombrera.

La actuación también contará con una barandilla de madera en la coronación del aljibe de la serrería para habilitarlo como mirador del entorno. Asimismo, se contempla la colocación de otros elementos de seguridad, señalización e información que completarán la experiencia del recorrido.

CONTRATO

La clasificación del contrato--construcción de caminos peatonales--es coherente con la naturaleza de una senda que ordena el tránsito y lo separa de zonas sensibles, reduciendo el pisoteo y la erosión y facilitando un uso compatible con la conservación. El plazo de ejecución es de seis meses desde el replanteo, lo que permite prever que la senda pueda estar disponible de cara a la próxima temporada de primavera.

El 'Circuito de la Sostenibilidad' suma una pieza relevante a la estrategia municipal para poner en valor el nacimiento del Duero y su entorno inmediato, creando itinerarios seguros y accesibles que permitan a residentes y visitantes disfrutar del río con criterios de educación ambiental y turismo de naturaleza.

La senda incorpora además puntos de observación y zonas de descanso que favorecerán actividades guiadas, visitas escolares y paseos familiares, diversificando la oferta recreativa de Duruelo y mejorando la conexión entre espacios ya consolidados como el parque de Peñitas y áreas de interés paisajístico.

La intervención se ajusta a la normativa ambiental y a los criterios de mínima afección, privilegiando soluciones reversibles y de baja huella (madera en barandillas, recuperación de firmes existentes y retranqueos que ensanchan la ribera) y refuerza la seguridad del itinerario mediante barandillas y pasos mejorados.