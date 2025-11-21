La adjudicataria del Zambrana reitera su "disposición a dialogar y colaborar" para garnatizar un "entorno seguro"

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa adjudicataria de la gestión del Centro de Menores Zambrana ha reiterado "su total disposición a mantener canales de diálogo y colaboración con el comité de empresa para abordar cualquier cuestión que contribuya a la mejora continua de la seguridad y de la calidad del servicio, incluidas las herramientas de intervención y las medidas de protección del centro, con el objetivo de garantizar un entorno seguro, educativo y coherente".

A través de un comunicado remitido a Europa Press, la entidad ha subrayado su "compromiso" para seguir trabajando "con profesionalidad y responsabilidad para que el Centro Zambrana siga siendo un espacio seguro para las personas trabajadoras y plenamente educativo en la atención a los menores".

Meridianos recuerda que analiza "de manera sistemática cada situación de conflicto" que pueda producirse en el centro -también las recientes- "con el fin de mejorar los protocolos y reforzar los recursos cuando sea necesario".

Desde el inicio de su gestión, la adjudicataria recuerda que se han puesto en marcha diferentes medidas orientadas "a fortalecer tanto la intervención educativa como la protección del personal". "Contratación de auxiliares de control educativo, creación de retenes para cubrir ausencias sobrevenidas, formación especializada y el valor añadido del equipo profesional con amplia trayectoria en el centro que ha asumido funciones de dirección", ha añadido.

La entidad remarca que "la seguridad, la salud y el bienestar del personal son una prioridad absoluta" para insistir en que "cumple de forma estricta la normativa vigente en prevención de riesgos laborales y dispone de protocolos específicos adaptados a las particularidades del trabajo educativo y social con menores en régimen de internamiento".

Estos protocolos contemplan formación continua, medidas preventivas y procedimientos de respuesta inmediata para garantizar la protección del equipo profesional, continúa el comunicado.

Respecto a los incidentes ocurridos el 11 y el 15 de noviembre, Meridianos ha informado de que se activaron los protocolos establecidos de atención sanitaria, comunicación y coordinación con el servicio de prevención y las autoridades competentes.

La entidad lamenta "profundamente" lo sucedido y traslada su apoyo a las personas trabajadoras afectadas. Asimismo, ha recordado que, ante este tipo de situaciones, "se procede a su denuncia ante los órganos judiciales competentes y se proponen las medidas disciplinarias previstas en la normativa vigente en materia de reforma juvenil".

Meridianos subraya que el centro dispone de un sistema de cobertura y refuerzo que garantiza la continuidad del servicio y una atención adecuada a los menores, con una plantilla de 92 profesionales de atención directa.

Esta cifra supera "ampliamente" lo exigido en el pliego técnico (64 trabajadores) y matiza que "era la estructura disponible en el momento en que se produjeron ambos incidentes".

Por último, Meridianos ha reconocido la "dedicación, profesionalidad y compromiso" del equipo del Centro de Menores de Zambrana, "que cada día desarrolla una labor educativa y social de gran valor". "Su trabajo, basado en el respeto, la vocación y la responsabilidad, constituye la mejor garantía del éxito de la intervención educativa que caracteriza a la entidad", concluye.