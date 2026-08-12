La Administración Cerca de Ti acerca a Ólvega (Soria) los trámites digitales

SORIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Soria celebró ayer martes en Ólvega una nueva sesión del programa La Administración Cerca de Ti, una iniciativa que lleva los servicios de la Administración General del Estado hasta los municipios y facilita a la ciudadanía el acceso a los trámites públicos, especialmente a través de medios electrónicos.

La jornada tuvo un carácter práctico en la que personal de la Subdelegación informó sobre las herramientas que permiten relacionarse de forma electrónica con las administraciones públicas y resolvió las dudas planteadas por los asistentes sobre gestiones habituales.

Entre estas herramientas se encuentran el certificado digital y el sistema Cl@ve, que permiten identificarse de forma segura para realizar numerosos trámites sin necesidad de desplazarse hasta una oficina administrativa.

La Administración Cerca de Ti también facilita información sobre el acceso a sedes electrónicas, registros, notificaciones y otros servicios públicos digitales.

El objetivo es que los ciudadanos conozcan las posibilidades que ofrece la Administración electrónica y puedan utilizarlas con mayor autonomía y seguridad.

Esta atención resulta especialmente útil en el medio rural, donde la distancia hasta las sedes físicas de los organismos públicos puede suponer mayores desplazamientos.

UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA

La sesión celebrada en Ólvega contó también con la participación de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Soria, que dio a conocer el trabajo que desarrolla y sus principales funciones.

Esta Unidad participa en la información y el apoyo a la protección integral de las víctimas de violencia de género, identifica los recursos existentes en la Administración General del Estado y en la comunidad autónoma y presta especial atención a los perfiles de mayor vulnerabilidad.

Entre sus cometidos se encuentran también la coordinación y colaboración con otras unidades y administraciones, el seguimiento de las situaciones de violencia de género, especialmente las calificadas de mayor riesgo, y el análisis de las medidas y recursos disponibles.

Las Unidades de Violencia sobre la Mujer están integradas orgánicamente en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y forman parte de la red territorial de coordinación y seguimiento de las políticas públicas frente a las distintas formas de violencia contra las mujeres.

ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN

La Administración Cerca de Ti es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y las direcciones insulares.

Su finalidad es acercar los servicios públicos a la ciudadanía y reducir las dificultades que pueden provocar la distancia, la falta de sedes físicas de la Administración General del Estado o la brecha digital.

El programa nació en 2022 centrado principalmente en facilitar información administrativa y los medios de identificación y firma electrónica.

Desde entonces ha ampliado progresivamente sus servicios y permite también acercar a los ciudadanos información y gestiones de organismos de la Administración General del Estado.