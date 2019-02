Admitido a trámite recurso de casación presentado por Asden contra la reconvertida Ciudad del Medio Ambiente de Soria

Publicado 31/01/2019 10:48:54 CET

SORIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha notificado a la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Asden) Ecologistas en Acción de Soria la admisión a trámite del recurso presentado contra la reconversión de la Ciudad del Medio Ambiente en Parque Empresarial.

En su día, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL desestimó el recurso de esta organización contra el decreto de la Junta por el que se aprobó el proyecto regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) en Garray (Soria), que venía a sustituir a la Ciudad del Medio Ambiente.

En este sentido, ante el recurso de casación presentado por los Servicios Jurídicos de Asden, la Sección de Admisión acuerda admitirlo y declara, según fuentes de la asociación, que la cuestión planteada presenta "interés casacional objetivo, y concretan las normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación".

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo emplaza por 30 días a Asden-Ecologistas en Acción para presentar el escrito de interposición del Recurso de Casación.

Asden recuerda que, "respecto a los lamentos de la alcaldesa de Garray", ya en su día Ecologistas en Acción dijo públicamente que si el PEMA se hubiera "limitado a un Polígono Industrial en terrenos rústicos no protegidos", no hubiera habido objeción legal alguna, y las presuntas empresas, "cuyo nombre una vez más no quiere revelar, ya estarían instaladas".

En este sentido, añaden que la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Garray se "empeñaron en unir las Cúpulas, levantadas en terreno especialmente protegido y zona de dominio público, a la Zona Industrial mediante el Decreto 18/2015 que aprobaba el Parque Empresarial del Medioambiente (PEMA)".

Ecologistas en Acción subraya que "no se puede pasar por alto su populista discurso de apoyo a su polígono industrial en Garray" que ha sido" financiado totalmente con el dinero de todos los sorianos y castellanoleoneses (incluida su depuradora)", y en detrimento de los intereses de otros alcaldes y pueblos sorianos cuyos polígonos están vacíos, inacabados o sin proyecto".

Asden aclara que "en nada afecta este asunto a Aleia Roses" puesto que la actividad desempeñada por esta empresa es calificada como agrícola y sin conexión alguna con el Polígono Industrial.