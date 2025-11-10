La AECC dona al Clínico de Valladolid varios juguetes y un vehículo para que lo puedan conducir niños ingresados

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha donado al Hospital Clínico de Valladolid varios juguetes y un vehículo para que los niños ingresados en el centro hospitalario puedan utilizarlo.

En concreto, la AECC en Valladolid ha hecho entrega de un vehículo para que pueda ser conducido por niños durante su ingreso en hospitalización pediátrica o, incluso, cuando se dirijan a pruebas o procedimientos, lo que puede contribuir a reducir su ansiedad, han informado a Europa Press fuentes del centro sanitario.

Además de este vehículo, se ha entregado otro coche, en este caso, teledirigido, además de otros juguetes como puzles con los que fomentar el juego como fórmula de evasión y para romper la monotonía del tiempo hospitalizados.