La Aemet activa el aviso amarillo por tormentas en Valladolid con rachas "localmente muy fuertes y posible granizo" - AEMET

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas para este sábado en Valladolid con rachas "localmente muy fuertes y posible granizo", de forma que se suma a las otras seis provincias que se encuentran en alerta este jornada por lluvias o tormentas.

En concreto, la meseta de Valladolid estará en aviso amarillo entre las 14.00 y las 21.59 horas de este sábado, según la información de la Aemet recogida por Europa Press.

Cabe recordar que tienen aviso amarillo por lluvias de hasta 15 milímetros de acumulación en una hora o de 40 en doce horas las zonas del Sistema Central y el sur de Ávila y Salamanca entre las 8.00 y las 0.00 horas.

Por su parte, por 15 milímetros de acumulación en una hora, entre las 14.00 y las 22.00 horas estarán en amarillo la Cordillera Cantábrica de Burgos, León y Palencia, la meseta leonesa y palentina y la zona de Sanabria en Zamora.

Además, en las mismas zonas se contempla aviso amarillo ante la posibilidad de que se produzcan tormentas con rachas localmente muy fuertes de viento y granizo entre las 14.00 y las 22.00 horas.