La Aemet avisa por acumulaciones de hasta 200 litros en zonas altas de Ávila entre este viernes y el sábado

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Aemet ha activado de nuevo avisos meteorológicos de riesgo importante (naranja) para la jornada de este sábado en el sistema central y el sur de la provincia de Ávila, donde advierte de que, sobre todo en zonas altas, se pueden acumular entre 150 y 200 mm (litros por metro cuadrado) de precipitación entre la tarde-noche de este viernes y la jornada del sábado.

Según datos de la Aemet, recogidos por Europa Press, además estas zonas y el sur y el sistema central de Salamanca tendrán avisos de nivel amarillo por vientos fuertes y precipitaciones.

La situación de riesgo importante en las zonas del sistema central y el sur de Ávila se puede dar entre las 10.00 y las 20.00 horas de este sábado, con la previsión de acumulaciones de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La Aemet añade que, entre la tarde noche de este viernes y el sábado se esperan acumulados de entre 150 y 200 mm preferentemente en zonas altas.

Hasta las 10.00 horas, en estas zonas el aviso será de riesgo de nivel amarillo.

En esa situación, riesgo, estarán también el sur de Salamanca y el Sistema Central en esta provincia, donde se esperan acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas hasta las 20.00 horas y el sistema central de Segovia, con el mismo nivel de riesgo pero entre las 10.00 horas y la medianoche.

Asimismo, en el sur de Salamanca se activan avisos de riesgo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora entre las 10.00 y las 19.00 horas.