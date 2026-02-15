Aemet prevé una jornada tranquila para este lunes con un único aviso en el norte de Burgos por deshielo

Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Dueroen San Esteban de Gormaz. - Concha Ortega Oroz - Europa Press

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada tranquila para este lunes donde solo hay un único aviso, de nivel amarillo, en el norte de Burgos por deshielo.

Después de encadenarse varios frentes, la lluvia ha dado una tregua y para mañana no se prevén grandes precipitaciones lo que podría aliviar la situación de los ríos que atraviesan la Comunidad.

Para mañana solo hay un aviso amarillo, en la provincia de Burgos. Se trata de la vertiente burgalesa de la Cordillera Cantábrica donde se sitúa esta alerta, de peligro bajo y una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

A nivel general, las temperaturas subirán este lunes en gran parte del país.