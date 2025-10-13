Aeropuertos en Castilla y León: Valladolid y Burgos en caída y León y Salamanca al alza

Valladolid acumula una pérdida del 60,7% en lo que va de año mientras que los otros tres aeropuertos han ganado pasajeros

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Valladolid y Burgos perdieron viajeros el pasado mes de septiembre mientras que los de León y Salamanca experimentaron un crecimiento del 11,3 y del 1,1 por ciento respectivamente en su cifra de usuarios, según los datos publicados este lunes por AENA recogidos por Europa Press.

En total, el pasado mes de septiembre el aeropuerto de Valladolid registró 6.037 pasajeros y sufrió una caída del 58,5 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. A continuación se sitúa en cifras de pasajero el aeropuerto de León con 6.014 usuarios, y un incremento en este caso del 11,3 por ciento. Por su parte, el de Salamanca transportó a 4.014 pasajeros, un 1,1 por ciento más, y el de Burgos sólo a 19 pasajeros, lo que supone una caída del 91,9 por ciento.

En lo que se refiere al acumulado en lo que va de año, entre enero y septiembre, sólo ha perdido pasajeros el aeropuerto de Valladolid, con un descenso del 60,7 por ciento y un total de 59.689 pasajeros, mientras que por León han pasado 56.925 viajeros, un 18,6 por ciento más.

En el caso del aeropuerto de Salamanca ha llegado a los 21.736 viajeros, un 17,5 por ciento más, y el de Burgos a 2.413, un 1,4 por ciento más respecto al acumulado de 2024.

En cuanto a las operaciones registradas el pasado mes de septiembre, el aeropuerto de Burgos contabilizó 1.804, un 0,4 por ciento menos; el de Salamanca 1.035, un 34,1 por ciento más; el de Valladolid 486, un 21,7 por ciento menos, y el de León 350, un 11,2 por ciento menos.

Y en lo que va de año, entre enero y septiembre, el aeropuerto de Burgos ha realizado 14.740 operaciones, un 20,1 por ciento menos que el pasado año; el de Salamanca 7.957, un 12,3 por ciento más; el de Valladolid, 4.647, un 14,1 por ciento menos, y el de León, 3.076, un 14,4 por ciento más.