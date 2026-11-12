Aerscyl proyecta el próximo martes su primer documental sobre la vida de tres familias con enfermedades raras

Cartel del documental. - AERSCYL

SALAMANCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León (Aerscyl) proyectará el próximo martes, 17 de noviembre, a las 18.45 horas en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez El Charro de Salamanca su primer documental, titulado 'En mi mundo el raro eres tú'.

Según ha informado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press, la cinta, realizada de la mano de la productora audiovisual independiente Fuera de Plano, contará con entrada libre hasta completar el aforo.

La obra muestra la vida diaria de tres familias cuyos protagonistas son Marco, Alejandro, Carlota e Irene, quienes requieren atención especializada y cuidados diarios a causa de sus patologías.

A través de esta producción, las cámaras se adentran en los hogares de los protagonistas para dar a conocer tanto lo que supone criar y cuidar a un hijo con una enfermedad rara como los momentos cotidianos de disfrute.

Actualmente, el documental realiza un recorrido por diversos certámenes y ya ha recibido nominaciones en el Marbella International Film Festival, el Coliseum Internacional Film Festival y el Milton Keyness International Film Festival.

Aerscyl nació en Salamanca en junio de 2014 por iniciativa de un grupo de madres de menores con enfermedades raras o sin diagnóstico ante la falta de información, recursos y apoyo especializado.

Desde su creación, la asociación trabaja para dar visibilidad a estas dolencias, defender los derechos de los afectados, ofrecer acompañamiento a las familias y promover la investigación y una atención sanitaria, social y educativa inclusiva, labor que en este proyecto audiovisual se une al propósito divulgativo y educativo de la productora Fuera de Plano.