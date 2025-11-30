Afectada por inhalación de humo una nonagenaria en un incendio en Trobajo del Camino (León)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

LEÓN, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 90 años ha resultado afectada por la inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la calle la Fragua número 5 en Trobajo del Camino (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 12.57 horas de este domingo, 1 de diciembre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba de un incendio originado en el bajo de un edificio de dos plantas ubicado en la mencionada dirección.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a la Policía Local de San Andrés de Rabanedo (León), a Policía Nacional, a los Bomberos de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos para atender a la mujer.

Los servicios de emergencia que han actuado en el lugar han confirmado que la mujer afectada se encuentra consciente.