Afectado un hombre de unos 70 años tras un incendio en un antiguo edificio militar en Burgos

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias (Sacyl) - EMERGENCIAS SANITARIAS (SACYL) - Archivo

BURGOS 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 70 años ha resultado afectado en un incendio declarado en un antiguo edificio militar de Burgos, han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos se han producido minutos antes de las 17.46 horas, cuando la Sala del 1-1-2 ha recibido una llamada que alertaba sobre un incendio en un edificio de la calle Vitoria que, según se informaba, es un antiguo edificio militar.

El alertante indicaba que había un hombre afectado por el incendio dentro de la capilla del edificio. Así, se ha trasladado aviso a Policía Local y Nacional, a Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar para atender a un varón de unos 70 años.