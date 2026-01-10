Afectado un hombre por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Zamora

ZAMORA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha resultado afectado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda de la calle Cortinas de San Miguel de Zamora, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 17.43 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido la llamada de un inquilino del bloque de viviendas de la mencionada calle que indicaba que olía a humo ya que algo se estaba quemando pero no sabía determinarlo.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Municipal y los Bomberos de Zamora. Más tarde, se ha solicitado asistencia para un varón de 35 años, consciente, que estaba afectado por inhalación de humo.

Por esta razón, el 112 ha avisado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.