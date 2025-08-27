Los afectados por los incendios de Zamora trasladan a los Reyes su petición de ayuda por las pérdidas sufridas

Los Reyes durante su visita al Parque natural Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto, - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los afectados por los incendios de Porto (Sanabria, Zamora) han trasladado hoy a SSMM Los Reyes una petición de ayuda ante las pérdidas económicas acarreadas por las llamas durante los últimos días.

Durante la visita de Felipe VI y Letizia Ortiz a Sanabria en la mañana de este miércoles tres representantes de diversos sectores han expresado a los monarcas la delicada situación en la que se encuentran ellos y, por extensión, toda la zona.

Marta Fernández, ganadera, ha asegurado antes de reunirse con los Reyes que lo que se está viviendo en Sanabria es "una desesperación" porque "el pasto está abrasado" y los animales no pueden comer. La mujer, que ha asegurado que ya había escrito a la Casa Real anteriormente para trasladar la situación, ha reclamado ayuda para que las ganaderías, la suya y otras en idéntica situación, puedan "salir adelante".

Víctor Coco, propietario de Villa Lucerna, en Vigo de Sanabria, hostelero, ha agradecido por su parte la visita de los Reyes y ha asegurado que "es una muestra de que la zona es segura" y de que se puede visitar. "Lo que necesitamos ahora es que vuelva el turismo. Veremos a ver si septiembre se recupera, al menos, a un 40 por ciento" después de varias semanas en las que la comarca se ha vaciado.

Por su parte Pablo Galán, un vecino de San Martín de Castañeda evacuado de su casa, ha comentado a los Reyes que es una "pena" el estado en el que ha quedado "todo". "A los vecinos nos ha partido el verano en dos, pero a los hosteleros y a los ganaderos se les ha puesto peor", ha apostillado.