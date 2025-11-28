Aficro-Vall vende artesanía de sus socias para financiar talleres e investigación y visibilizar la fibromialgia

Cartel del Mercadillo. - AFICRO-VALL

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Valladolid y provincia cierra mañana su mercadillo solidario navideño con el que recauda fondos para financiar talleres e investigación y visibilizar esta patología.

En el mercado, pacientes con fibromialgia venden productos hechos a mano desde el pasado lunes con el que sufragan gastos de la asociación, al tiempo de que ofrecen información sobre esta enfermedad.

Mañana es el último día del mercadillo que se encuentra situado en la calle Duque de la Victoria, número 1 local 4. El recinto lo ha cedido José Luis Costilla de Campo y colaboran en él Oro del Duero y Fin-Vall.

Este sábado estará abierto de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. "En el mercadillo mostramos nuestra artesanía, propia de las socias para recaudar fondos para los talleres que hacemos en la asociación como el de memoria, terapias como yoga restaurativo.... Además también tenemos psicólogos, fisioterapeutas y ponemos en marcha premios de investigación y dar, en definitiva, un poco de visibilidad a la asociación", señala la presidenta de Aficro-Vall, Manoli Luque.